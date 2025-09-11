عاجل
مراسل الجديد: الجلسة في قصر بعبدا تعقد بغياب وزير الثقافة غسان سلامة
مراسل الجديد: الجلسة في قصر بعبدا تعقد بغياب وزير الثقافة غسان سلامة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
05:29
الحدث - علي عباس - الحلقة الكاملة
04:51
وقف وحيداً.. أسود تقتل حارسها
02:51
قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)
14:07
سوزان الحاج مجدداً.. مدير عام قوى الامن الداخلي يتجاهل "إدانتها" ويعينها بمنصب جديد
11:31
وزير الإعلام في غرفة أخبار "الجديد"
خاص الجديد
الحدث - علي عباس - الحلقة الكاملة
2025-09-11 | 05:29
A-
A+
الحدث - علي عباس - الحلقة الكاملة
مقالات ذات صلة
الحدث - عباس ضاهر - الحلقة الكاملة
الحدث - الشيخ عباس الجوهري - الحلقة الكاملة
الحدث - ناجي حايك - الحلقة الكاملة
الحدث - علي عباس - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
محليات
الحدث
الجديد
اخبار الجديد
برامج الجديد
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف أطراف بلدة انصار
معلومات الجديد: لقاء لودريان وعون كان إيجابياً حيث عبّر الموفد الفرنسي عن تفاؤل خارجي بخطوات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة مؤكداً استمرار دعم فرنسا للبنان ولاسيما الجيش
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:56
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف أطراف بلدة انصار
06:56
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف أطراف بلدة انصار
05:11
معلومات الجديد: لقاء لودريان وعون كان إيجابياً حيث عبّر الموفد الفرنسي عن تفاؤل خارجي بخطوات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة مؤكداً استمرار دعم فرنسا للبنان ولاسيما الجيش
05:11
معلومات الجديد: لقاء لودريان وعون كان إيجابياً حيث عبّر الموفد الفرنسي عن تفاؤل خارجي بخطوات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة مؤكداً استمرار دعم فرنسا للبنان ولاسيما الجيش
04:54
مراسلة الجديد: لودريون غادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح
04:54
مراسلة الجديد: لودريون غادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح
يحدث الآن
محليات
08:33
مراسل الجديد: الجلسة في قصر بعبدا تعقد بغياب وزير الثقافة غسان سلامة
محليات
08:24
بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر
محليات
08:18
اليونيفيل تعيّن خليفة لـ"تيننتي"
اخترنا لك
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف أطراف بلدة انصار
06:56
معلومات الجديد: لقاء لودريان وعون كان إيجابياً حيث عبّر الموفد الفرنسي عن تفاؤل خارجي بخطوات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة مؤكداً استمرار دعم فرنسا للبنان ولاسيما الجيش
05:11
مراسلة الجديد: لودريون غادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح
04:54
بري يلتقي لودريان في عين التينة
04:30
مراسلة الجديد: بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة لودريان والوفد المرافق
04:20
المرحلة الثانية من خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق من "البيال"
03:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-08-25
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
00:50
عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير
2025-08-15
محمود سعد يقلق جمهور انغام عن تطورات حالتها الصحية
2025-09-05
"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
2025-09-10
بين الأنقاض.. انفجار قارورة أوكسيجين!
2025-09-08
مصادر دبلوماسية للجديد: الإيجابية تجاه لبنان مؤقتة وقد يتعرض لبنان مجدداً لضغوط أشد وطأة إذا ما استشعر الجانب الاميركي أي مماطلة أو عدم جدية في انجاز المرحلة الأولى
بالفيديو
بالفيديو
13:12
مقدمة النشرة المسائية 10-09-2025
09:18
لبناني ارتبط اسمه بقضية البيجر واتهم بالتجسس.. محي الدين حسنة يشرح لـ"الجديد" طبيعة أعماله وحكم البراءة (فيديو)
2025-09-09
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2025
2025-09-09
بري استقبل سلام في عين التينة.. وهذا مضمون اللقاء
2025-09-08
بعد تقرير "الجديد" حول التزوير.. اطلاق نار على منزل مرشح سابق
2025-09-08
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
16:20
نتنياهو يهدد قطر!
عربي و دولي
16:20
نتنياهو يهدد قطر!
خاص الجديد
13:45
بعد تأخر 23 عاماً.. سيفعلها لبنان غداً
خاص الجديد
13:45
بعد تأخر 23 عاماً.. سيفعلها لبنان غداً
عربي و دولي
07:14
"موقع لانتاج وتخزين أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
07:14
"موقع لانتاج وتخزين أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
06:19
تحرير عماد أمهز.. صفقة سرية بين إسرائيل وحزب الله؟
عربي و دولي
06:19
تحرير عماد أمهز.. صفقة سرية بين إسرائيل وحزب الله؟
خاص الجديد
09:18
لبناني ارتبط اسمه بقضية البيجر واتهم بالتجسس.. محي الدين حسنة يشرح لـ"الجديد" طبيعة أعماله وحكم البراءة (فيديو)
خاص الجديد
09:18
لبناني ارتبط اسمه بقضية البيجر واتهم بالتجسس.. محي الدين حسنة يشرح لـ"الجديد" طبيعة أعماله وحكم البراءة (فيديو)
محليات
09:47
نعيم قاسم: "إطلعولنا من حصرية السلاح".. ولا حل خارج مجال "استراتيجية الأمن الوطني"
محليات
09:47
نعيم قاسم: "إطلعولنا من حصرية السلاح".. ولا حل خارج مجال "استراتيجية الأمن الوطني"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025