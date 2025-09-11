مراسل الجديد: مجلس الوزراء يقرّ إبرام اتفاق مع "ستارلينك"

معلومات الجديد: يتوجه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان حاليا إلى بيروت مباشرة من الرياض بعد لقاء مطول مع الأمير يزيد بن فرحان في إطار استمرار للتنسيق الدائم بين فرنسا والسعودية ومنها الملف اللبناني.