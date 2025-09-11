الأخبار
خاص الجديد
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي - فرنسي - أميركي لعقد المؤتمر بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف دولار لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق
2025-09-11 | 12:59
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي - فرنسي - أميركي لعقد المؤتمر بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف دولار لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي - فرنسي - أميركي لعقد المؤتمر بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف دولار لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق
المرحلة الثانية من خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق من "البيال"
معلومات الجديد: يتوجه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان حاليا إلى بيروت مباشرة من الرياض بعد لقاء مطول مع الأمير يزيد بن فرحان في إطار استمرار للتنسيق الدائم بين فرنسا والسعودية ومنها الملف اللبناني.
12:59
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش غير مشروط أما مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح
12:59
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش غير مشروط أما مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح
عربي و دولي
16:06
هاكر يقتنص صورة لـ"كاتس" وينشرها برقم هاتفه!
عربي و دولي
15:46
ما حقيقة تهديد نتنياهو لنعيم قاسم؟
عربي و دولي
14:15
لأمر عاجل.. نتنياهو إلى وزارة الدفاع!
