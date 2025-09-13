الأخبار
خاص الجديد

مصادر دبلوماسية عربية للجديد: رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

2025-09-13 | 13:02
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

خاص الجديد

محليات

دبلوماسية

عربية

للجديد:

رؤساء

الدول

بغالبيتهم

سيشاركون

القمة

العربية

الاسلامية

الطارئة

ستُعقد

بينهم

العهد

السعودي

سلمان

حصر سلاح المخيمات تابع.. والجيش يطلق المرحلة الرابعة
معلومات الجديد: أنباء عن تسليم المدير العام للجمارك جوازات طاقم الباخرة رغم الحجز القضائي

أوساط سياسية داخلية وخارجية عن كلام محمود قماطي بألا "مشكلة لحزب الله مع السعودية": كلام لافت ومؤشر إلى تغيّر في خطاب الحزب نحو المملكة وانخفاض حدة الحملة عليها
13:10
مصادر فلسطينية للجديد: السلاح الفلسطيني طالما استُخدم "فزاعة" لذلك اعتقد البعض أن ما يحصل اليوم هو مجرد مسرحية
13:09
مصادر فلسطينية للجديد: ما يحصل هو تسليم فعلي وواقعي للسلاح الثقيل وليس الخفيف والمتوسط بانتظار انتظام المخيمات أمنياً
13:09
تسليم "السلاح الفلسطيني".. فعلي وواقعي وليس مسرحية!
13:02
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات
05:12
مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان
03:46
