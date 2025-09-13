الأخبار
08:04
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
06:10
بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها
2025-09-12
ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)
2025-09-12
سيمون ابو فاضل: لن ننجو الا بالتفاوض المباشر مع اسرائيل
2025-09-12
بالفيديو - الحربية ناطرتك
خاص الجديد
مصادر فلسطينية للجديد: ما يحصل هو تسليم فعلي وواقعي للسلاح الثقيل وليس الخفيف والمتوسط بانتظار انتظام المخيمات أمنياً
2025-09-13 | 13:09
مصادر فلسطينية للجديد: ما يحصل هو تسليم فعلي وواقعي للسلاح الثقيل وليس الخفيف والمتوسط بانتظار انتظام المخيمات أمنياً
مصادر فلسطينية للجديد: الإجراءات استكملت وسيبدأ تسليم السلاح المتوسط والثقيل من مخيمي برج البراجنة والبص هذا المساء للجيش اللبناني
تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات
مصادر فلسطينية للجديد: ما يحصل هو تسليم فعلي وواقعي للسلاح الثقيل وليس الخفيف والمتوسط بانتظار انتظام المخيمات أمنياً

خاص الجديد
محليات
خاص الجديد
محليات
فلسطينية
للجديد:
تسليم
وواقعي
للسلاح
الثقيل
الخفيف
والمتوسط
بانتظار
انتظام
المخيمات
أمنياً
حصر سلاح المخيمات تابع.. والجيش يطلق المرحلة الرابعة
معلومات الجديد: أنباء عن تسليم المدير العام للجمارك جوازات طاقم الباخرة رغم الحجز القضائي
13:10
أوساط سياسية داخلية وخارجية عن كلام محمود قماطي بألا "مشكلة لحزب الله مع السعودية": كلام لافت ومؤشر إلى تغيّر في خطاب الحزب نحو المملكة وانخفاض حدة الحملة عليها
13:10
أوساط سياسية داخلية وخارجية عن كلام محمود قماطي بألا "مشكلة لحزب الله مع السعودية": كلام لافت ومؤشر إلى تغيّر في خطاب الحزب نحو المملكة وانخفاض حدة الحملة عليها
13:09
مصادر فلسطينية للجديد: السلاح الفلسطيني طالما استُخدم "فزاعة" لذلك اعتقد البعض أن ما يحصل اليوم هو مجرد مسرحية
13:09
مصادر فلسطينية للجديد: السلاح الفلسطيني طالما استُخدم "فزاعة" لذلك اعتقد البعض أن ما يحصل اليوم هو مجرد مسرحية
13:02
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
13:02
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
فن
14:14
والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى
فن
14:10
لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة
مقدمة النشرة المسائية
14:06
مقدمة النشرة المسائية 13-09-2025
أوساط سياسية داخلية وخارجية عن كلام محمود قماطي بألا "مشكلة لحزب الله مع السعودية": كلام لافت ومؤشر إلى تغيّر في خطاب الحزب نحو المملكة وانخفاض حدة الحملة عليها
13:10
مصادر فلسطينية للجديد: السلاح الفلسطيني طالما استُخدم "فزاعة" لذلك اعتقد البعض أن ما يحصل اليوم هو مجرد مسرحية
13:09
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
13:02
تسليم "السلاح الفلسطيني".. فعلي وواقعي وليس مسرحية!
13:02
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات
05:12
مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان
03:46
05:31
في عين الحلوة.. فصائل فلسطينية تُسلّم سلاحها (صور)
2025-09-12
ما هي تفاصيل إصابة جون سينا بالسرطان؟
2025-09-09
ترامب: أعتبر قطر حليفاً وصديقاً قوياً للولايات المتحدة وأشعر بحزن شديد لأن الهجوم وقع في قطر
2025-04-10
محمد رمضان يثير الجدل مجدّداً حول سخريته من ياسمين صبري
2025-09-06
مداهمات ومصادرات.. العمل الجدي بدأ (تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
2025-08-28
بالصور.. الجيش يتسلم أسلحة من الفصائل الفلسطينية من الجنوب
14:06
مقدمة النشرة المسائية 13-09-2025
14:05
الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته
10:36
احمد حلمي يكشف حقيقة رده على تصريحات سلوم حداد بشأن الممثلين المصريين
06:11
حسن الرداد يرد باستهزاء على سلوم حداد : "شوية لغة عربية وانا بجري"!
05:18
كلمة النائب حسن مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في الخيارة
2025-09-12
مقدمة النشرة المسائية 12-09-2025
فن
06:00
وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع
فن
06:00
وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع
منوعات
08:04
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
منوعات
08:04
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
محليات
04:15
بمطاردة ليلية وعملية إنزال.. هكذا أوقف "مغاوير البحر" السفينة "هوك 3"!
محليات
04:15
بمطاردة ليلية وعملية إنزال.. هكذا أوقف "مغاوير البحر" السفينة "هوك 3"!
خاص الجديد
13:02
تسليم "السلاح الفلسطيني".. فعلي وواقعي وليس مسرحية!
خاص الجديد
13:02
تسليم "السلاح الفلسطيني".. فعلي وواقعي وليس مسرحية!
محليات
05:31
في عين الحلوة.. فصائل فلسطينية تُسلّم سلاحها (صور)
محليات
05:31
في عين الحلوة.. فصائل فلسطينية تُسلّم سلاحها (صور)
محليات
06:49
عن تسلم السلاح الفلسطيني من مخيّمَي البداوي وعين الحلوة.. بيان للجيش (صور)
محليات
06:49
عن تسلم السلاح الفلسطيني من مخيّمَي البداوي وعين الحلوة.. بيان للجيش (صور)
