قمة عربية - اسلامية طارئة الإثنين.. مراسلة الجديد توافينا بالأجواء التحضيرية من الدوحة

أفادت مراسلة الجديد من الدوحة، أن "في مسودة البيان الوزاري تم لحظ لبنان في الفقرة 14 في التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلي للمنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول واحترام قانون الدولي بما يتلاءم مع قرارات الشرعية الدولية مع التحذير من التبعات الخطيرة لعجز المجتمع الدولي عن ردع اسرائيل ووقف اعتداءاتها في قطر وغزة ونشاطها الاستيطاني في الضفة إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على الدول العربية بما فيها لبنان وسوريا بما يعتبر خروقات فاضحة للقانون الدولي".

