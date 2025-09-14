الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد
مراسلة الجديد من الدوحة: في مسودة البيان الوزاري تم لحظ لبنان في الفقرة 14 في التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلي للمنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول واحترام القانون الدولي
2025-09-14
مراسلة الجديد من الدوحة: في مسودة البيان الوزاري تم لحظ لبنان في الفقرة 14 في التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلي للمنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول واحترام القانون الدولي
مراسلة الجديد من الدوحة: في مسودة البيان الوزاري تم لحظ لبنان في الفقرة 14 في التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلي للمنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول واحترام القانون الدولي
