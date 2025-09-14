لبنان في مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة.. الجديد تكشف التفاصيل

أفادت مراسلة الجديد من ، أن "في مسودة البيان الوزاري تم لحظ في الفقرة 14 في التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات للمنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول واحترام قانون الدولي بما يتلاءم مع قرارات مع التحذير من التبعات الخطيرة لعجز عن ردع اسرائيل ووقف اعتداءاتها في قطر وغزة ونشاطها الاستيطاني في الضفة إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على بما فيها لبنان وسوريا بما يعتبر خروقات فاضحة للقانون الدولي".

