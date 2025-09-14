الأخبار
11:40
"الشتوى الأولى" في هذا الموعد!
10:52
الجيش الاسرائيلي يعترض مسيرة (فيديو)
10:10
قافلة من الغرف الجاهزة.. نحو ميس الجبل (فيديو)
09:37
الأجواء التحضيرية للقمة العربية - الاسلامية في الدوحة (فيديو)
09:02
"لبنان جميل وشعبه كريم".. بهذه الكلمات غادر خلف الحبتور (فيديو)
خاص الجديد
حسين أيوب لـوهلق شو: كل الأحزاب اللبنانية تسعى لتمديد المجلس النيابي
2025-09-14 | 14:34
A-
A+
حسين أيوب لـوهلق شو: كل الأحزاب اللبنانية تسعى لتمديد المجلس النيابي
حسين أيوب لـوهلق شو: كل الأحزاب اللبنانية تسعى لتمديد المجلس النيابي
خاص الجديد
محليات
لـوهلق
الأحزاب
اللبنانية
لتمديد
المجلس
النيابي
قمة عربية - اسلامية طارئة الإثنين.. مراسلة الجديد توافينا بالأجواء التحضيرية من الدوحة
أوساط سياسية داخلية وخارجية عن كلام محمود قماطي بألا "مشكلة لحزب الله مع السعودية": كلام لافت ومؤشر إلى تغيّر في خطاب الحزب نحو المملكة وانخفاض حدة الحملة عليها
