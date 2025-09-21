"الشخصية البقاعية الوحيدة التي التقاها".. أجواء ودّية بين بن فرحان ومراد

التقى الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، النائب حسن مراد، في لقاء اتسم بأجواء إيجابية ورسائل سياسية لافتة.

فقد ثمّنت مواقف مراد الوطنية والعروبية ودعمه لمؤسسات الدولة وخياراتها، كما أشادت بدوره في منطقة وراشيا، ولا سيما عبر مؤسساته الاجتماعية والتربوية التي أسهمت في تنمية المنطقة وخدمة أبنائها.



وبحسب المعلومات، لمس مراد تقديراً خاصاً من الجانب السعودي، مع تأكيد أن يجب أن يبقى دولة جامعة مدعومة من أشقائه العرب.



وتجدر الإشارة إلى أن مراد كان الشخصية البقاعية الوحيدة التي التقاها الأمير يزيد بشكل مباشر، في إشارة واضحة إلى خصوصية موقعه ودوره في هذه المرحلة.



أما على هامش اللقاء، فقد سُجّل موقف طريف حين الأمير مراد بالقول إنه يثمّن مواقفه العروبية، فما كان من مراد إلا أن رد مازحاً: "رح بطل عروبي إذا بتفيقوني بكير"، في إشارة إلى توقيت الاجتماع الصباحي الذي صادف يوم أحد.



اشارة الى ان العلاقة بين وآل مراد ليست ، بل تعود إلى أيام والده، الوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد، الذي حظي باحترام وتقدير كبيرين لدى القيادة ، ما يعكس استمرارية الروابط المتينة بين الجانبين وامتدادها عبر الأجيال.