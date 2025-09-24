الأخبار
10:35
"السلم الكهربائي تعطّل بترامب وزوجته".. إليكم السبب!
09:31
في هذه البلدة.. "الموتو" ممنوع وإلا!
08:26
تعطّل زورقه بسبب ارتفاع الأمواج.. الدفاع المدني ينقذ مواطناً (صورة)
07:13
لأول مرة.. صغير "وحيد القرن" يظهر في حديقة! (فيديو)
06:05
الحدث - غسان ريفي - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
معلومات الجديد: بري أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام
2025-09-24 | 13:07

A+
معلومات الجديد: بري أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام
مقالات ذات صلة
مصادر رئاسية لـ"الجديد": الجانب القبرصي أَبدى تجاوباً كاملاً مع الموقف اللبناني مؤكدةً التوصل إلى اتفاق شبه فوريّ بشأن ترسيم الحدود
معلومات الجديد: سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا في عين التينه
بولا يعقوبيان: لا تجاوب فعلي من "حزب الله" بشأن تسليم السلاح
معلومات الجديد: بري أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام
خاص الجديد
محليات
الجديد:
تفهماً
وتجاوباً
الحدث - غسان ريفي - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 23/09/2025
13:08
مصادر نيابية للجديد: بري يتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعِ الدولي
13:08
مصادر نيابية للجديد: بري يتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعِ الدولي
13:07
مصادر نيابية للجديد: موقف بري بعدم إدراج قانون انتخاب المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية "غير مُستغرب" وهو محاولة لتطيير انتخابات المغتربين بالحد الأدنى والانتخابات كاملةً بالحد الأقصى
13:07
مصادر نيابية للجديد: موقف بري بعدم إدراج قانون انتخاب المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية "غير مُستغرب" وهو محاولة لتطيير انتخابات المغتربين بالحد الأدنى والانتخابات كاملةً بالحد الأقصى
13:07
مصادر نيابية بيروتية للجديد: لا مشكلة في إقامة أي إحتفال للحزب في الروشة والاعتراض كان هدفه الحفاظ على خصوصية العاصمة ومعالمها وعدم استعمال الآثارِ والأماكنِ العامة
13:07
مصادر نيابية بيروتية للجديد: لا مشكلة في إقامة أي إحتفال للحزب في الروشة والاعتراض كان هدفه الحفاظ على خصوصية العاصمة ومعالمها وعدم استعمال الآثارِ والأماكنِ العامة
عربي و دولي
15:00
نتنياهو يرد بـ"لا".. وضربة مرتقبة للحوثيين
عربي و دولي
14:47
فيديوهات خطيرة من قلب إسرائيل وتهديد لكاتس.. ماذا يحدث؟
عربي و دولي
13:47
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟
مصادر نيابية للجديد: بري يتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعِ الدولي
13:08
مصادر نيابية للجديد: موقف بري بعدم إدراج قانون انتخاب المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية "غير مُستغرب" وهو محاولة لتطيير انتخابات المغتربين بالحد الأدنى والانتخابات كاملةً بالحد الأقصى
13:07
مصادر نيابية بيروتية للجديد: لا مشكلة في إقامة أي إحتفال للحزب في الروشة والاعتراض كان هدفه الحفاظ على خصوصية العاصمة ومعالمها وعدم استعمال الآثارِ والأماكنِ العامة
13:07
معلومات الجديد: وفد من حزب الله ضم النائبين امين شري وابراهيم الموسوي زار وزير الداخلية الذي كان بدوره على تواصلٍ دائم مع الرئيس سلام
13:07
معلومات الجديد: سلام اتصل ببري وشرح له أن إضاءة صخرة الروشة بالصور والشعارات الحزبية سيكون استفزازياً لأبناء العاصمة بيروت ومن الأفضل تداركه وتفاديه منعاً للتوترات
13:07
بري "تدارك" استفزاز أبناء بيروت.. فكانت تسوية "الصخرة"!
10:58
2025-09-20
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
2025-09-21
"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!
2025-09-22
ترامب عن الاعترافات بدولة فلسطينية: مجرد كلام
2025-06-07
سعوديون وسوريون يحتلفون معاً في مطار دمشق (فيديو)
2024-11-19
لقاء هوكستين وبرّي مستمّر بعد مرور ساعة من الوقت
2025-03-08
ملتقى الفنانين السوريين يدعم احمد الشرع: لا مجال للطائفية في سوريا الجديدة
بالفيديو
13:14
مقدمة النشرة المسائية 24-09-2025
10:19
هنا بيروت - نوفل ضو - الحلقة الكاملة
2025-09-23
مقدمة النشرة المسائية 23-09-2025
2025-09-23
ابن كاريس بشار يدخل المستشفى في أمستردام!
2025-09-22
مقدمة النشرة المسائية 22-09-2025
2025-09-21
حسين أيوب نبرة بن فرحان الهادئة عكست حرصاً على أمن لبنان
خاص الجديد
08:35
وفق شروط محددة.. ذكرى الاغتيال ستُقام أمام صخرة الروشة!
خاص الجديد
08:35
وفق شروط محددة.. ذكرى الاغتيال ستُقام أمام صخرة الروشة!
عربي و دولي
06:49
آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)
عربي و دولي
06:49
آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)
محليات
01:26
برَاك قلق! (الأخبار)
محليات
01:26
برَاك قلق! (الأخبار)
خاص الجديد
10:58
بري "تدارك" استفزاز أبناء بيروت.. فكانت تسوية "الصخرة"!
خاص الجديد
10:58
بري "تدارك" استفزاز أبناء بيروت.. فكانت تسوية "الصخرة"!
محليات
10:39
مزاعم تطال "الشيعة".. وبري يرُد!
محليات
10:39
مزاعم تطال "الشيعة".. وبري يرُد!
عربي و دولي
13:47
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟
عربي و دولي
13:47
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟
