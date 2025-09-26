عاجل
نتنياهو: دمرنا برامج إيران النووية والباليستية
نتنياهو: دمرنا برامج إيران النووية والباليستية
نتنياهو: أوقفنا حزب الله وقضينا على معظم قادته وترسانته
نتنياهو: أوقفنا حزب الله وقضينا على معظم قادته وترسانته
07:43
موقع لإنتاج الصواريخ.. الجيش الاسرائيلي يزعم (فيديو)
07:37
للمرة الأولى.. تزلج على قمة افريست (فيديو)
14:16
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
12:48
شاهد - أصبع "السيد" يلوح على صخرة الروشة
10:25
وفيق صفا مشاركاً في ذكرى اغتيال نصرالله (فيديو)
خاص الجديد
مراسلة الجديد: الهيئة الاتهامية في قصر عدل بيروت تسلمت ايصالات تسديد كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وستباشر عملية إخلاء سبيله
2025-09-26 | 07:40
A-
A+
مراسلة الجديد: الهيئة الاتهامية في قصر عدل بيروت تسلمت ايصالات تسديد كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وستباشر عملية إخلاء سبيله
مراسلة الجديد: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سدد الكفالة المالية لإخلاء سبيله و قيمتها 14 مليون دولار على أن يغادر السجن بعد إتمام الاجراءات القانونية
مراسلة "الجديد": الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب ايليا تصدر قرارًا باخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة مالية قبمتها ٢٠ مليون دولار نقدًا
مراسلة الجديد: وصول الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى بحنس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الحاكم
مراسلة الجديد: الهيئة الاتهامية في قصر عدل بيروت تسلمت ايصالات تسديد كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وستباشر عملية إخلاء سبيله
2025-09-26 | 07:40
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الهيئة
الاتهامية
بيروت
تسلمت
ايصالات
تسديد
كفالة
الحاكم
السابق
لمصرف
لبنان
سلامة
وستباشر
عملية
إخلاء
سبيله
أديب عبد المسيح لـ #الجديد: إذا وجد أن وفيق صفا مُدان بما حدث أمس على المدعي العام التمييزي تسطير بحث وتحرٍ بحقه واستدعائه للتحقيق
النائب أديب عبد المسيح يعد لقائه نواف سلام لـ #الجديد: ما حصل أمس تهديد للسلم الأهلي وتعديات على الأملاك العامة ولا نية لدى نواف سلام لتعطيل الحكومة
07:56
مراسلة الجديد: وصول الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى بحنس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الحاكم
07:56
مراسلة الجديد: وصول الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى بحنس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الحاكم
07:42
أديب عبد المسيح لـ #الجديد: إذا وجد أن وفيق صفا مُدان بما حدث أمس على المدعي العام التمييزي تسطير بحث وتحرٍ بحقه واستدعائه للتحقيق
07:42
أديب عبد المسيح لـ #الجديد: إذا وجد أن وفيق صفا مُدان بما حدث أمس على المدعي العام التمييزي تسطير بحث وتحرٍ بحقه واستدعائه للتحقيق
07:09
النائب أديب عبد المسيح يعد لقائه نواف سلام لـ #الجديد: ما حصل أمس تهديد للسلم الأهلي وتعديات على الأملاك العامة ولا نية لدى نواف سلام لتعطيل الحكومة
07:09
النائب أديب عبد المسيح يعد لقائه نواف سلام لـ #الجديد: ما حصل أمس تهديد للسلم الأهلي وتعديات على الأملاك العامة ولا نية لدى نواف سلام لتعطيل الحكومة
محليات
09:20
"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)
عربي و دولي
09:12
نتنياهو: دمرنا برامج إيران النووية والباليستية
عربي و دولي
09:11
نتنياهو: أوقفنا حزب الله وقضينا على معظم قادته وترسانته
مراسلة الجديد: وصول الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى بحنس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الحاكم
07:56
أديب عبد المسيح لـ #الجديد: إذا وجد أن وفيق صفا مُدان بما حدث أمس على المدعي العام التمييزي تسطير بحث وتحرٍ بحقه واستدعائه للتحقيق
07:42
النائب أديب عبد المسيح يعد لقائه نواف سلام لـ #الجديد: ما حصل أمس تهديد للسلم الأهلي وتعديات على الأملاك العامة ولا نية لدى نواف سلام لتعطيل الحكومة
07:09
معلومات الجديد: مقتل المطلوب "ح.ع.ج" إثر مداهمات للجيش اللبناني في منطقة دار الواسعة في بعلبك
07:06
وزير العمل محمد حيدر لـ #الجديد: سنشارك في الجلسة التشاورية في السرايا الحكومية ومنفتحون على النقاش والتشاور في كل القضايا لأن الحوار هو أساس كل شيء
07:03
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بعد لقائه الرئيس نواف سلام لـ #الجديد: نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف
06:46
09:20
"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)
2025-09-25
رياض سلامة.. إلى الحرية!
2025-09-23
بالأرقام.. هذا هو عدد السوريين الذين عادوا الى بلادهم
2025-08-09
اعتراضاً على قرار الحكومة.. مناصرو حزب الله في الشوارع! (فيديو)
2025-09-19
لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور
01:45
فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر
09:20
"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)
07:45
بعد إضاءة صخرة الروشة.. ما هي إجراءات الرئيس سلام؟ النائب مارك ضو يوضح (فيديو)
07:29
رياض سلامة يخرج اليوم من سجنه في مستشفى بحنس
07:25
على خلفية إضاءة صخرة الروشة.. إجتماع وزاري طارئ في السراي
13:05
مقدمة النشرة المسائية 25-09-2025
10:51
بالفيديو - نصرالله على صخرة الروشة!
محليات
10:51
بالفيديو - نصرالله على صخرة الروشة!
محليات
10:51
بالفيديو - نصرالله على صخرة الروشة!
محليات
10:15
بالصورة - نصرالله بين "الحريريين"
محليات
10:15
بالصورة - نصرالله بين "الحريريين"
محليات
10:35
بالصورة - علم "حزب الله" على صخرة الروشة!
محليات
10:35
بالصورة - علم "حزب الله" على صخرة الروشة!
خاص الجديد
15:48
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
خاص الجديد
15:48
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
خاص الجديد
10:52
قبل الإضاءة.. ماذا قال وفيق صفا لـ"الجديد"؟
خاص الجديد
10:52
قبل الإضاءة.. ماذا قال وفيق صفا لـ"الجديد"؟
محليات
13:01
بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين
محليات
13:01
بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين
