خاص الجديد

مراسلة الجديد : إستكمال الإجراءات لتخلية سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة

2025-09-26 | 09:53
مراسلة الجديد : إستكمال الإجراءات لتخلية سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة
مراسلة الجديد : إستكمال الإجراءات لتخلية سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة
مراسلة الجديد : إستكمال الإجراءات لتخلية سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة

وزير العدل عادل نصار لـ #الجديد: النيابة العامة تحرّكت مع الأجهزة الأمنية لتحديد المخالفين في فاعلية صخرة الروشة بعيداً عن الإعتبارات السياسية كافة والقانون يُطبَّق على الجميع دون تمييز
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟

وكيل الدفاع عن رياض سلامة للجديد: يجب استدعاء الأشخاص الذين ساهموا بالإنهيار الاقتصادي وسنقوم بخطوات دفاعية واضحة لتبرئة الحاكم السابق من كل التهم الموجّهة إليه
12:17
مراسلة الجديد: النيابة العامة التمييزية أعطت اشارة بترك الحاكم السابق رياض سلامة بعد التحقيق معه في شبهة تبييض الأموال على خلفية الكفالة المالية التي سددها نقداً وقيمتها 14 مليون دولار
10:33
مراسلة الجديد: وصول الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى بحنس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الحاكم
07:56
أديب عبد المسيح لـ #الجديد: إذا وجد أن وفيق صفا مُدان بما حدث أمس على المدعي العام التمييزي تسطير بحث وتحرٍ بحقه واستدعائه للتحقيق
07:42
مراسلة الجديد: الهيئة الاتهامية في قصر عدل بيروت تسلمت ايصالات تسديد كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وستباشر عملية إخلاء سبيله
07:40
النائب أديب عبد المسيح يعد لقائه نواف سلام لـ #الجديد: ما حصل أمس تهديد للسلم الأهلي وتعديات على الأملاك العامة ولا نية لدى نواف سلام لتعطيل الحكومة
07:09
