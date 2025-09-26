مصادر عسكرية للجديد: مهمة الأجهزة الأمنية هي المحافظة على إستقرار البلد وأمن المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع أيّ تعديات على الاملاك العامة والخاصة والحرص على عدم حصول أي اصطدام بين شارع وشارع

لا تزال احداث صخرة الروشة تتفاعل، وبحسب المعلومات سيجري التحقيق مع الجمعية اللبنانية للفنون "رسالات" المسؤولة عن النشاط بعدما حولته الى "غير المتفق عليه".

ورداً على التساؤلات بشأن عدم تحرك الجيش في حينه قالت مصادر عسكرية لـ"#الجديد" ان مهمة الاجهزة الامنية هي المحافظة على استقرار البلد وامن المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع اي تعديات على الاملاك العامة والخاصة.

واضافت المصادر أن الجيش اللبناني لديه اولويات امنية وليست من صلاحياته وقف اضاءة صخرة، او التدخل في شكل النشاط لان ذلك شأن اداري ومخالفة الترخيص تستدعي ملاحقة ادارية ومحاسبة الجمعية وليس الاجهزة الامنية.