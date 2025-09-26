حزب الله: لم نتعهّد.. والمسؤولية على عاتق القوى الأمنية والقضائية!

لا تزال احداث صخرة الروشة تتفاعل، الأمر الذي ادى الى متابعة من رئيس الحكومة نواف مع الوزراء المختصين.



وفي معلومات الجديد أن اجتماع السراي جرى فيه عرض الوقائع التي حصلت يوم التجمع مع تحديد المسؤوليات، على ان تتحمل القوى الامنية والقضائية مسؤوليتها في ملاحقة وتوقيف الاشخاص والمنظمين المتورطين في مخالفة التعميم الصادر للسماح بتنظيم هذه الفعالية.



وفي معلومات الجديد أن الجمعية للفنون او رسالات التي تقدمت بطلب والخبر للقيام بالنشاط سيتم التحقيق معها في تحويله الى غير المتفق عليه.



مصادر قالت لقناة الجديد إن نائبي امين شري وابراهيم الموسوي واثناء لقائهما الوزير احمد الحجار يوم الثلاثاء اقترحا تسوية لاقامة التجمع مقابل صخرة الروشة من دون ان يتضمن فقرة الاضاءة.



لكن الوزير الحجار ابلغهما بان الموافقة على التجمع تستوجب موافقة من رئيس الحكومة ولاسيما بعد اصداره تعميما.



وبالفعل عرض الحجار التسوية على سلام الذي وافق بدوره على التجمع لكن ضمن حدود الخمسمئة شخص ومن دون اللجوء الى الاضاءة.



وعليه تم ابلاغ محافظ الذي تولى صياغة الموافقة التي عرضت على رئيس الحكومة، كما تم إبلاغ النائب امين شري بذلك.



في المقابل، قالت مصادر عسكرية للجديد إن مهمة الاجهزة الامنية هي على استقرار البلد وامن المتظاهرين وغير المتظاهرين، ومنع اي تعديات على الاملاك العامة والخاصة والحرص على عدم حصول اي اصطدام بين شارع وشارع ما يؤدي الى فتنة.



وتضيف المصادر العسكرية للجديد ان الاجهزة الامنية تحديدا لديه اولويات امنية وفي هذه الحال لم يحصل خرق امني، وبالتالي ليس من صلاحياته وقف اضاءة صخرة او التدخل في شكل النشاط لان ذلك شأن ومخالفة الترخيص تستدعي ملاحقة ادارية ومحاسبة الجمعية وليس الاجهزة الامنية.



اما المصادر المقربة من الحزب فقالت للجديد إنه لم يتعهد باضاءة الصخرة او عدم اضاءتها بل قام بالاجراءات الادارية للتجمع فقط.



دبلوماسية، قرأ المعنيون بالملف اللبناني هذا المشهد كرسالة سياسية، اذ قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن وجود مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا اعطى الغطاء الرسمي للخطاب غير السياسي والنابي الذي تم توجيهه بحق رئيس الحكومة وبحضور صفا.