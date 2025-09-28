الأخبار
الصحافي حسين ايوب لـ "وهلق شو": مسار العلاقة بين الرئيس نواف سلام وحزب الله منذ اليوم الأول كان عنوانه "أزمة ثقة بين الطرفين"

2025-09-28 | 14:03
الصحافي حسين ايوب لـ "وهلق شو": مسار العلاقة بين الرئيس نواف سلام وحزب الله منذ اليوم الأول كان عنوانه "أزمة ثقة بين الطرفين"
الصحافي حسين ايوب لـ "وهلق شو": مسار العلاقة بين الرئيس نواف سلام وحزب الله منذ اليوم الأول كان عنوانه "أزمة ثقة بين الطرفين"
الصحافي حسين ايوب لـ "وهلق شو": مسار العلاقة بين الرئيس نواف سلام وحزب الله منذ اليوم الأول كان عنوانه "أزمة ثقة بين الطرفين"

خاص الجديد

محليات

"وهلق

العلاقة

الرئيس

اليوم

الأول

عنوانه

"أزمة

الطرفين"

لبنان: مؤشرات سلبية.. وتحقيق "الصخرة" مستمر!
معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة

غسان سلامة لـ "وهلق شو": الاسرائيلي لم يبد أي اهتمام بورقة باراك ولا مجال في لبنان لفتح أي تفاوض سياسي مع الإسرائيلي
14:58
حسين أيوب لـ وهلق شو: إجتماع يُعقد بين الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام غداً لبحث ملفات عدة من بينها ملف الانتخابات النيابية
14:47
وزير الثقافة غسان سلامة لـ "وهلق شو": ما حصل في الروشة أخذ أبعاداً مبالغ بها أكثر من اللازم وأثبت الحاجة لمشروع قانون متماسك حول استخدام من هم خارج الدولة للمعالم الأثرية في لبنان
14:41
حسين ايوب لـ "وهلق شو": منسوب الاهتمام الاميركي بالملف اللبناني بدأ يتراجع والاهتمام الأكبر اليوم أصبح بالملف السوري الذي سيحدد بدوره ما سيحصل في لبنان
14:14
الصحافي غسان حجار لـ "وهلق شو": إضاءة صخرة الروشة لها تداعياتها فداخلياً خلقت المزيد من الاحتقان بين اللبنانيين والتحدي في قرارات الحكومة أما خارجياً فهيبة الجيش مع الدولة سقطت
13:53
معلومات الجديد: الوفد السعودي في نيويورك تابع الملف اللبناني باهتمام ومسار تنفيذ الحكومة اللبنانية لحصرِ السلاح ولتنفيذ الاصلاحات
12:51
