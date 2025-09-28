ابراهيم منيمنة لـ "وهلق شو": الصورة المتخذة عن لبنان في الخارج انه ليس صاحب قرار ونحن نقدم الأعذار للإسرائيلي "على طبق من فضة" وهذا ما حصل في موضوع الروشة