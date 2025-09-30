الأخبار
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
03:46
سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)
10:00
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة (فيديو)
09:34
أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)
08:12
تفكيك مخيم للنازحين السوريين في غزة (شاهد الفيديو)
2025-09-27
لحظة إغتيال نصرالله.. المشهد يتكرر (فيديو)
خاص الجديد
مراسلة الجديد: وصول الرئيس نواف سلام إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
2025-09-30 | 02:35
2025-09-30 | 02:35
A-
A+
مراسلة الجديد: وصول الرئيس نواف سلام إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
اجتماع في قصر بعبدا بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام
مراسلة الجديد: وصول لاريجاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
مراسلة الجديد: وصول الرئيس نواف سلام إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الرئيس
بعبدا
للقاء
الرئيس
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الرئيس بري رفع الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب
مراسلة الجديد: السفير القطري التقى الرئيس عون وسلمه رسالة من امير قطر مؤكداً ان دعم بلاده للجيش اللبناني مستمر
06:04
الحدث - حارث سليمان - الحلقة الكاملة
06:04
الحدث - حارث سليمان - الحلقة الكاملة
04:35
مراسل الجديد: الرئيس بري رفع الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب
04:35
مراسل الجديد: الرئيس بري رفع الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب
02:34
مراسلة الجديد: السفير القطري التقى الرئيس عون وسلمه رسالة من امير قطر مؤكداً ان دعم بلاده للجيش اللبناني مستمر
02:34
مراسلة الجديد: السفير القطري التقى الرئيس عون وسلمه رسالة من امير قطر مؤكداً ان دعم بلاده للجيش اللبناني مستمر
يحدث الآن
محليات
06:14
سلام يُرحّب بإعلان ترامب
فن
06:08
نسرين طافش تدعم مصر بعد اساءة بعض الشبان بمظاهرة في دمشق
خاص الجديد
06:04
الحدث - حارث سليمان - الحلقة الكاملة
الحدث - حارث سليمان - الحلقة الكاملة
06:04
مراسل الجديد: الرئيس بري رفع الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب
04:35
مراسلة الجديد: السفير القطري التقى الرئيس عون وسلمه رسالة من امير قطر مؤكداً ان دعم بلاده للجيش اللبناني مستمر
02:34
بين عون وسلام.. برودة!
12:57
إنزعاج في السرايا (التفاصيل بالمشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
12:22
تيكتوكرز لبنان.. اموالكم قد تصبح محتجزة! (تابعوا نشرة أخبار الجديد)
12:06
2025-07-06
الحرائق تطارد رجال الإطفاء! (فيديو)
2025-09-26
توزيع جوائز "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024-2025"
2025-09-29
أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة
2025-09-16
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
04:08
الرئيس عون يرحب بخطة ترامب في غزة
2025-09-29
مراسلة الجديد تنقل أجواء جلسة مجلس النواب
13:25
مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025
2025-09-28
مقدمة النشرة المسائية 28-09-2025
2025-09-28
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
2025-09-28
جمال فياض لـ فضل شاكر : سلم نفسك
2025-09-28
وديع الشيخ يوجه رسالة قوية لكل من يهاجمه
2025-09-27
مقدمة النشرة المسائية 27-09-2025
عربي و دولي
14:31
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
عربي و دولي
14:31
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
محليات
10:22
نائب يعلنها: الإنتخابات تأجلت (شاهد الفيديو)
محليات
10:22
نائب يعلنها: الإنتخابات تأجلت (شاهد الفيديو)
فن
03:51
وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته في اسبانيا ويغني لها "كبرت البنوت"
فن
03:51
وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته في اسبانيا ويغني لها "كبرت البنوت"
عربي و دولي
11:03
إعلام إسرائيلي: وصول نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب قادماً من نيويورك
عربي و دولي
11:03
إعلام إسرائيلي: وصول نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب قادماً من نيويورك
عربي و دولي
16:19
تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة (شاهد الخريطة)
عربي و دولي
16:19
تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة (شاهد الخريطة)
محليات
15:01
إنزعاج في السراي الحكومي.. فما السبب؟ (شاهد الفيديو)
محليات
15:01
إنزعاج في السراي الحكومي.. فما السبب؟ (شاهد الفيديو)
