مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تشن غارة بصاروخين على بلدة كفرا

مصدر قضائي للجديد: قاض غادر الاسبوع الماضي الى بلغاريا حاملاً طلب استرداد مالك سفينة روسوس إلى السلطات لاختصار الاجراءات اللوجستية التي تحتاج إلى وقت أطول عبر وزارة العدل ثم الخارجية ومنها إلى بلغاريا