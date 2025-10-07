إدوارد غابريل لـ #الجديد: إذا شعرت إسرائيل أنها مهددة ستدافع عن نفسها وعلى الولايات المتحدة واسرائيل الاعتراف بالتقدم الذي حصل كي نصل إلى اتفاق في المنطقة