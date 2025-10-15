الأخبار
آخر تطورات قضية هانيبال القذافي.. كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى

2025-10-15 | 05:35
قبيل الجلسة المنتظرة لهنيبال القذافي أمام المحقق العدلي يوم الجمعة المقبل، تقدّم فريق الدفاع عنه بكتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه، ضمّنه جملة من التوثيقات لما وصفه بـ"الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تطال موكله، وفق ما أفادت به معلومات الجديد.

الكتاب أشار إلى أن القذافي لا يزال قيد الاحتجاز منذ العام 2017، من دون عقد أي جلسات تحقيق جدية، وفي ظروف تُوصف بأنها "لا إنسانية"، رغم عدم تحمّله أي مسؤولية جنائية عن التهم المنسوبة إليه، بحسب ما ورد في نصّ الكتاب.
كما فنّد فريق الدفاع في كتابه المواد القانونية التي رأى أنها تتعارض مع مقدمة الدستور اللبناني، ولا سيما في ما يتعلق بالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وخرق المعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعى الفريق القانوني إلى إخلاء سبيل القذافي، انطلاقاً من الدور الذي يلعبه مجلس القضاء الأعلى كجهة رقابية تسهر على حسن سير العدالة وعمل المحاكم.

 
نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)
نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)

قال عضة تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي: من واجب الرئيس برّي القانوني انه عندما يكون هناك عشرات النواب متقدمين بإقتراح قانون معجل مكرر تحويله الى الهيئة العامة التي تقرر اذا يجب مناقشته او تحويله الى اللجان.
وأضاف خلال مقابلته عبر برنامج "الحدث" على قناة "الجديد": الرئيس برّي رافض بجميع المقاييس"، وأردف بو عاصي: "الرئيس برّي يتصرف بشكل انه يؤدي الحياة البرلمانية والحياة الديمقراطية في لبنان".

