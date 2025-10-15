آخر تطورات قضية هانيبال القذافي.. كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى

قبيل الجلسة المنتظرة لهنيبال أمام المحقق العدلي يوم الجمعة المقبل، تقدّم فريق الدفاع عنه بكتاب إلى رئيس وأعضائه، ضمّنه جملة من التوثيقات لما وصفه بـ"الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تطال موكله، وفق ما أفادت به معلومات الجديد.



الكتاب أشار إلى أن لا يزال قيد الاحتجاز منذ العام 2017، من دون عقد أي جلسات تحقيق جدية، وفي ظروف تُوصف بأنها "لا إنسانية"، رغم عدم تحمّله أي مسؤولية جنائية عن التهم المنسوبة إليه، بحسب ما ورد في نصّ الكتاب.

كما فنّد فريق الدفاع في كتابه المواد القانونية التي رأى أنها تتعارض مع مقدمة ، ولا سيما في ما يتعلق بالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وخرق المعاهدات والمواثيق الدولية.

ودعى إلى إخلاء سبيل القذافي، انطلاقاً من الدور الذي يلعبه كجهة رقابية تسهر سير العدالة وعمل المحاكم.



