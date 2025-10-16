موقف لبنان ثابت.. لا تفاوض مباشر مع اسرائيل!

زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الى عند التاسعة من يوم الجمعة، في لقاء يبحث التطورات الاقليمية، ونتائج لقاءات رئيس الحكومة في ، والمرحلة الجديدة التي دخلتها المنطقة وضمنا ، وعليه سيناقش خطة عمل أو أقله رؤية المرحلة المقبلة، قبل أن يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يوم السبت الى روما للمشاركة في حفل تقديس المطران إغناطيوس مالويان على أن يعود الى لبنان.