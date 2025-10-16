الأخبار
خاص الجديد

موقف لبنان ثابت.. لا تفاوض مباشر مع اسرائيل!

2025-10-16 | 11:55
موقف لبنان ثابت.. لا تفاوض مباشر مع اسرائيل!
موقف لبنان ثابت.. لا تفاوض مباشر مع اسرائيل!

زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام الى بعبدا عند التاسعة من صباح يوم الجمعة، في لقاء يبحث التطورات الاقليمية، ونتائج لقاءات رئيس الحكومة في فرنسا، والمرحلة الجديدة التي دخلتها المنطقة وضمنا لبنان، وعليه سيناقش الرؤساء خطة عمل أو أقله رؤية المرحلة المقبلة، قبل أن يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يوم السبت الى روما للمشاركة في حفل تقديس المطران إغناطيوس مالويان على أن يعود يوم الأحد الى لبنان.

ورغم تسريبات عن انضمام الرئيس بري الى اللقاء نفت مصادر سياسية أي لقاء ثلاثي يوم الجمعة، على خط آخر وبعد كلام رئيس الجمهورية عن استعداد لبنان للتفاوض لحل المشاكل "العالقة" بين الطرفين، اتى كلام وزير الخارجية اللبناني ليؤكد موقف الدولة اللبنانية الموحد تجاه إسرائيل إنطلاقا من رفض أي تفاوض مباشر مع العدو، وبعد الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الاعمار ما يضع إسرائيل في موقف صعب أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاقية وقف الاعمال العدائية، خاصة أن لبنان ملتزم قرار حصرية السلاح وفرض سيادة الدولة.
موقف لبنان ثابت.. لا تفاوض مباشر مع اسرائيل!

