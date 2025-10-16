النائب فريد البستاني لـ #الجديد: زيارة واشنطن ستُسرع عملية تدفق الأموال إلى لبنان ويجب حلحلة مسألة الانتظام المالي كمسار تكملة لإعادة هيكلة المصارف

النائب أديب عبد المسيح لـ "هنا بيروت": لم يُدع الرئيس جوزاف عون إلى قمة شرم الشيخ منعاً للإحراج في ظل الوجود الإسرائيلي فالجلوس على الطاولة مع نتنياهو إهانة