التفاوض المباشر مع اسرائيل.. بين عون وبري!

وفي معلومات الجديد أن رئيس الجمهورية ناقش مع وعبر مستشاره العميد ديدي الأميركي بالتفاوض المباشر مع حول كل النقاط العالقة، كما ناقش عون هذا الملف بتفاصيله مع رئيس الحكومة نواف سلام في ، إلا أن مصادر سياسية أكدت أن موقف الرسمي وحتى اللحظة لا يزال رافضا لهذا المسار مع إصرار على طرح التفاوض غير المباشر استنادا الى تجربة الترسيم البري برعاية الموفد آموس هوكستين والتي أفضت الى نتائج إيجابية لكل الأطراف.حركة الاتصالات المكثفة، والموضوع الذي شغل الاوساط الداخلية مردهما الى ضغوط تمارس على لبنان، خاصة أن طرح التفاوض المباشر عرض في أروقة منذ مدة وهو ليس بجديد، وعليه سيستكمل والبحث فيه بعد عودة رئيس الجمهورية من روما .