التفاوض المباشر مع اسرائيل.. بين عون وبري!

وفي معلومات الجديد أن رئيس الجمهورية ناقش مع الرئيس بري
وعبر مستشاره العميد ديدي رحال العرض
الأميركي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل
حول كل النقاط العالقة، كما ناقش عون هذا الملف بتفاصيله مع رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
، إلا أن مصادر سياسية أكدت أن موقف لبنان
الرسمي وحتى اللحظة لا يزال رافضا لهذا المسار مع إصرار الدولة اللبنانية
على طرح التفاوض غير المباشر استنادا الى تجربة الترسيم البري برعاية الموفد الاميركي
آموس هوكستين والتي أفضت الى نتائج إيجابية لكل الأطراف.
حركة الاتصالات المكثفة، والموضوع الذي شغل الاوساط الداخلية اللبنانية
مردهما الى ضغوط تمارس على لبنان، خاصة أن طرح التفاوض المباشر عرض في أروقة القصر الجمهوري
منذ مدة وهو ليس بجديد، وعليه سيستكمل النقاش
والبحث فيه بعد عودة رئيس الجمهورية من روما يوم الأحد
.