الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

دويهي لـ"الجديد": بعض الكتل لا تجرؤ على المنافسة و"لبنان القوي" لم يدعمني كما تم الترويج

2025-10-21 | 03:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دويهي لـ"الجديد": بعض الكتل لا تجرؤ على المنافسة و"لبنان القوي" لم يدعمني كما تم الترويج
دويهي لـ"الجديد": بعض الكتل لا تجرؤ على المنافسة و"لبنان القوي" لم يدعمني كما تم الترويج
مقالات ذات صلة
دويهي لـ"الجديد": بعض الكتل لا تجرؤ على المنافسة و"لبنان القوي" لم يدعمني كما تم الترويج

خاص الجديد

محليات

لـ"الجديد":

الكتل

المنافسة

و"لبنان

القوي"

يدعمني

الترويج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب نبيل بدر لـ"الجديد": علاقتنا طيبة مع الرئيس برّي ونختلف بالسياسة لكن لا يعني أننا نخاف من المنافسة و"ما بحب اسمع هالكلام من زميل"
النائب ميشال دويهي لـ"الجديد": بعد إتصالات مع الكتل النيابية وتقييم الأرقام قررنا في "تحالف التغيير" عدم خوض انتخابات أمانة سر المجلس

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
النائب نبيل بدر لـ"الجديد": علاقتنا طيبة مع الرئيس برّي ونختلف بالسياسة لكن لا يعني أننا نخاف من المنافسة و"ما بحب اسمع هالكلام من زميل"
04:03
النائب ميشال دويهي لـ"الجديد": بعد إتصالات مع الكتل النيابية وتقييم الأرقام قررنا في "تحالف التغيير" عدم خوض انتخابات أمانة سر المجلس
03:57
تحليق مستمر للمسيرات فوق بيروت والضاحية (شاهد الفيديو)
11:18
هنا بيروت - فرح منصور - الحلقة الكاملة
10:13
دخان مهرّب في قبضة الجمارك (شاهد الفيديو)
09:35
الحدث - قاسم قصير - الحلقة الكاملة
07:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025