01:36
بضربة قاتلة.. أميركا تُدمّر قارب مخدرات! (فيديو)
15:27
تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)
2025-10-22
ترامب.. مهندس السلام؟
2025-10-21
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
2025-10-21
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
خاص الجديد
معلومات الجديد: السفير السعودي وليد البخاري يؤكد عقب لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الا خصومة و لا عداوة مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة لا في لبنان و لا العالم
2025-10-23 | 06:32
2025-10-23 | 06:32
معلومات الجديد: السفير السعودي وليد البخاري يؤكد عقب لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الا خصومة و لا عداوة مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة لا في لبنان و لا العالم
السفير السعودي في لبنان وليد بخاري يزور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس
بخاري التقى الخطيب: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للحكومة: لا تمضوا بقرار حصر السلاح
معلومات الجديد: السفير السعودي وليد البخاري يؤكد عقب لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الا خصومة و لا عداوة مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة لا في لبنان و لا العالم
خاص الجديد
محليات
الجديد:
السفير
السعودي
البخاري
لقائه
المجلس
الاسلامي
الشيعي
الاعلى
الشيخ
الخطيب
خصومة
عداوة
ابناء
الطائفة
الشيعية
الكريمة
لبنان
العالم
مراسل الجديد: اصابات خفيفة وحالات اغماء نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار على وقع الغارات الإسرائيلية
أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. تابعوا "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
07:09
معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
07:09
معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
06:41
مراسل الجديد: اصابات خفيفة وحالات اغماء نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار على وقع الغارات الإسرائيلية
06:41
مراسل الجديد: اصابات خفيفة وحالات اغماء نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار على وقع الغارات الإسرائيلية
04:52
أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. تابعوا "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
04:52
أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. تابعوا "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
محليات
13:10
معلومات الجديد: جويل ريبورن تولى رسمياً منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ليصبح بذلك المشرف الرئيسي على سياسات واشنطن تجاه لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
مقدمة النشرة المسائية
13:09
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025
محليات
13:09
مصادر دبلوماسية للجديد: تحضيرات لعقوبات اميركية على شخصيات لبنانية ستكشل صدمة ونقطة تحول في المعطى السياسي في البلد على خلفية اتهامات بتسهيل نقل اموال لحزب الله
معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
07:09
مراسل الجديد: اصابات خفيفة وحالات اغماء نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار على وقع الغارات الإسرائيلية
06:41
أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. تابعوا "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
04:52
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة
2025-10-22
معلومات الجديد: ملف التفاوض غير المباشر سيحضر على طاولة مجلس الوزراء دون الغوص في بحثه
2025-10-22
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلّغ أي تأكيد رسمي بزيارة مرتقبة لبرّاك إلى لبنان
2025-10-22
2025-10-20
"حشرة مقلية" في كيس شيبس ومواد غذائية فاسدة .. فيديوهات مقززة يناقشها فريق لقمة وطن الآن على الجديد
2025-09-15
السفير السعودي في لبنان وليد بخاري يزور الأمينة التنفيذية للإسكوا
11:41
التفاوض مع إسرائيل مؤجل.. التفاصيل في النشرة المسائية
2025-10-22
استنفار في بعبدا.. ما قصة المسيّرات؟(نداء الوطن)
2025-10-18
تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة
02:40
"قتَل المُعتقلين في سجن صيدنايا".. بيان للداخلية السورية
بالفيديو
بالفيديو
13:09
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025
05:06
وزير الطاقة السابق وليد فياض عن ملف التنقيب: الوضع سيئ وحصة لبنان تتراجع
2025-10-22
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2025
2025-10-22
مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-10-21
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
2025-10-21
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025
محليات
02:57
حزب الله اتخذ قراراً بالرد! (الديار)
محليات
02:57
حزب الله اتخذ قراراً بالرد! (الديار)
عربي و دولي
02:54
الذهب ينخفض!
عربي و دولي
02:54
الذهب ينخفض!
عربي و دولي
02:40
"قتَل المُعتقلين في سجن صيدنايا".. بيان للداخلية السورية
عربي و دولي
02:40
"قتَل المُعتقلين في سجن صيدنايا".. بيان للداخلية السورية
عربي و دولي
01:08
تحذيرات من خطورة تحركات إسرائيل!
عربي و دولي
01:08
تحذيرات من خطورة تحركات إسرائيل!
محليات
00:27
برّاك نقل الجو الأميركي.. "العرض واحد وأخير"! (الأخبار)
محليات
00:27
برّاك نقل الجو الأميركي.. "العرض واحد وأخير"! (الأخبار)
محليات
00:43
"حزب الله" يُفاقم الاستياء الأميركي.. والموضوع لن يمر! (نداء الوطن)
محليات
00:43
"حزب الله" يُفاقم الاستياء الأميركي.. والموضوع لن يمر! (نداء الوطن)
