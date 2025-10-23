عاجل
ترامب: إذا لم تلتزم حماس باتفاق غزة سنقوم بإبادتها وأنا لا أمزح
ترامب: إذا لم تلتزم حماس باتفاق غزة سنقوم بإبادتها وأنا لا أمزح
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
01:36
بضربة قاتلة.. أميركا تُدمّر قارب مخدرات! (فيديو)
15:27
تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)
2025-10-22
ترامب.. مهندس السلام؟
2025-10-21
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
2025-10-21
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
خاص الجديد
أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. تابعوا "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
2025-10-23 | 04:52
A-
A+
أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. تابعوا "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
مقالات ذات صلة
أشهى الأطباق وألذ الوصفات في حلقة جديدة من "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
وصفات شهية ومأكولات لذيذة.. حلقة جديدة من برنامج "الشيف أنطوان عنا" تتابعونها الآن على الجديد
الشيف عمر يرد على الهجوم: “هل يرضيكم شتم الأطفال وقطع الأرزاق؟”
أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. تابعوا "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
خاص الجديد
محليات
الأطباق
الوصفات..
تابعوا
"الشيف
انطوان
الجديد
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: السفير السعودي وليد البخاري يؤكد عقب لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الا خصومة و لا عداوة مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة لا في لبنان و لا العالم
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:09
معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
07:09
معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
06:41
مراسل الجديد: اصابات خفيفة وحالات اغماء نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار على وقع الغارات الإسرائيلية
06:41
مراسل الجديد: اصابات خفيفة وحالات اغماء نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار على وقع الغارات الإسرائيلية
06:32
معلومات الجديد: السفير السعودي وليد البخاري يؤكد عقب لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الا خصومة و لا عداوة مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة لا في لبنان و لا العالم
06:32
معلومات الجديد: السفير السعودي وليد البخاري يؤكد عقب لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الا خصومة و لا عداوة مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة لا في لبنان و لا العالم
يحدث الآن
عربي و دولي
08:37
ترامب: إذا لم تلتزم حماس باتفاق غزة سنقوم بإبادتها وأنا لا أمزح
محليات
08:28
وزارة الصحة: الغارات الإسرائيلية على السلسلتين الشرقية والغربية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين: شهيد في جنتا وشهيد في شمسطار
محليات
08:20
مراسلة الجديد: خبراء تقنيون في ملف الترسيم سيحضرون جلسة مجلس الوزراء لمواكبة بند الترسيم البحري مع قبرص وعرض التفاصيل بواسطة خريطة كبيرة للشرح
اخترنا لك
معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
07:09
مراسل الجديد: اصابات خفيفة وحالات اغماء نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار على وقع الغارات الإسرائيلية
06:41
معلومات الجديد: السفير السعودي وليد البخاري يؤكد عقب لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الا خصومة و لا عداوة مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة لا في لبنان و لا العالم
06:32
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة
12:53
معلومات الجديد: ملف التفاوض غير المباشر سيحضر على طاولة مجلس الوزراء دون الغوص في بحثه
12:52
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلّغ أي تأكيد رسمي بزيارة مرتقبة لبرّاك إلى لبنان
12:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-10-17
باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد
2025-07-12
زواج يزن السيد من سيرين عبد النور يغضب ابنه.. فيديو طريف يتصدر
2025-07-30
العماد رودولف هيكل: قوة الدولة واستقرارها هما من قوة الجيش
06:46
سلام التقى رئيس لجنة "الميكانيزم": لبنان ملتزم!
16:16
أجزاء بشرية داخل حقيبة في بيروت (صورة)
2025-08-23
خطة بلا جدول.. هذا ما يريده الحزب!
بالفيديو
بالفيديو
05:06
وزير الطاقة السابق وليد فياض عن ملف التنقيب: الوضع سيئ وحصة لبنان تتراجع
13:07
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2025
2025-10-22
مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-10-21
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
2025-10-21
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025
2025-10-21
ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:57
حزب الله اتخذ قراراً بالرد! (الديار)
محليات
02:57
حزب الله اتخذ قراراً بالرد! (الديار)
عربي و دولي
12:37
برّاك مجدداً.. رسالة إلى لبنان!
عربي و دولي
12:37
برّاك مجدداً.. رسالة إلى لبنان!
خاص الجديد
12:43
لبنان: خيار التصعيد قائم.. حرب أو توسيع ضربات؟
خاص الجديد
12:43
لبنان: خيار التصعيد قائم.. حرب أو توسيع ضربات؟
عربي و دولي
02:54
الذهب ينخفض!
عربي و دولي
02:54
الذهب ينخفض!
عربي و دولي
01:08
تحذيرات من خطورة تحركات إسرائيل!
عربي و دولي
01:08
تحذيرات من خطورة تحركات إسرائيل!
عربي و دولي
02:40
"قتَل المُعتقلين في سجن صيدنايا".. بيان للداخلية السورية
عربي و دولي
02:40
"قتَل المُعتقلين في سجن صيدنايا".. بيان للداخلية السورية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025