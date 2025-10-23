أشهى الأطباق وألذ الوصفات.. تابعوا "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد

معلومات الجديد: السفير السعودي وليد البخاري يؤكد عقب لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الا خصومة و لا عداوة مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة لا في لبنان و لا العالم