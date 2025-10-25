مصادر دبلوماسية للجديد: ترقب دولي لمسار تنفيذ خطة الجيش في جنوب الليطاني حتى آخر العام ولكيفية تعاطي لبنان مع المطلب الدولي في التفاوض المباشر مع اسرائيل