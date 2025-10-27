رسالة.. لـ "حزب الله" ولبنان!

وتقول مصادر دبلوماسية للجديد إن مصر لطالما كانت متمايزة في مواقفها تجاه الملف اللبناني، ورغم اعتمادها الدبلوماسية الصامتة فإنها حافظت على تواصل دائم مع كل الاطراف وضمنا ، علما بأن رئيس الحكومة نواف سلام يتوجه يوم السبت الى القاهرة، لمتابعة ملف المفاوضات والطروحات لاستبعاد إمكانية نشوب حرب باتت مؤشراتها قاب قوسين، مع رفع وتيرة الاغتيالات والاعتداءات اليومية على طول الأراضي .وفي القصر وبحسب مصادر سياسية، ورشة عمل موسعة، ومروحة اتصالات ومراجعات وطروحات لدراسة مجموعة من الأفكار حول صيغة التفاوض وإطاره اللبناني.داخليا يبدو التصعيد قائما بين الكتل والنواب، إذ بلغت الرسائل والمواقف المتباينة بين بعض الكتل ورئيس المجلس مرتبة لم تكن لتحضر في التداول السياسي منذ أعوام، مصادر سياسية متابعة للحراك النيابي قالت للجديد، إنه حتى مساء الاثنين فإن الجلسة قائمة وبحسب المعطيات والاتصالات فإن النصاب مؤمن، أما عن موقف الرئيس بري فتقول المصادر إنه يرتكز الى ثلاث ثوابت: إجراء الاستحقاق الانتخابي، الالتزام بتاريخه في أيار من العام المقبل، والأهم وفقا للقانون النافذ احتراما للمهل القانونية.