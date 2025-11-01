الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
06:11
كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)
03:46
قرد في المطار! (فيديو)
2025-10-30
الشرع يتجوّل.. فنجان قهوة وتحايا! (فيديو)
2025-10-30
بالنيران.. اسرائيل داخل مركز بلدية بليدا (فيديو)
2025-10-29
بيروت تستضيف للمرة الأولى ملتقى الإعلام العربي.. ومراسلة الجديد تنقل الصورة
خاص الجديد
الصحافي والكاتب السياسي جوني منيّر لـ #الجديد: تواصل سعودي حصل مع حزب الله بطريقة غير مباشرة
2025-11-01 | 02:41
الصحافي والكاتب السياسي جوني منيّر لـ #الجديد: تواصل سعودي حصل مع حزب الله بطريقة غير مباشرة
تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)
جوني منيّر يكشف عن لائحة فساد مالي كبير في كازينو لبنان... ويتحدّث عن "انتداب مقنّع" آتٍ!
الصحافي يوسف دياب لـ #الجديد: ما حصل دقيق وخطير ويمس بهيبة المؤسسة العسكرية في ذروة مهمتها
الصحافي والكاتب السياسي جوني منيّر لـ #الجديد: تواصل سعودي حصل مع حزب الله بطريقة غير مباشرة
تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت بمؤازرة دورية من المخابرات حي الشراونة في مدينة بعلبك فجر اليوم وتخلل المداهمة إطلاق نار وتوقيف مطلوبين
منوعات
07:38
مرحاض من الذهب في البيت الأبيض
فن
07:18
المؤثرة ديانا قاردي تروي لحظة نجاتها من الموت بسبب حادث طائرة
محليات
06:51
"رسالة مزدوجة".. من جعجع إلى عون وسلام!
تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)
05:18
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت بمؤازرة دورية من المخابرات حي الشراونة في مدينة بعلبك فجر اليوم وتخلل المداهمة إطلاق نار وتوقيف مطلوبين
02:32
"رياض سلامة" في مطار بيروت؟ (شاهد التقرير)
09:02
الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة
2025-10-31
بالصورة- امن الدولة يطوق بلدية بيروت.. والسبب؟
2025-10-31
مصادر دبلوماسية للجديد: اورتاغس حرِصت على ايصال رسالتها بأنه على لبنان حصر السلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان مع نهاية العام على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته
2025-10-30
2025-10-12
ذهول في سوريا.. الشمس شرقت من مغربها؟؟ (شاهد الفيديو)
2025-10-13
ترامب من تل ابيب: سأكون فخورًا بزيارة غزة
2025-10-26
أورتاغوس تعطي لبنان مهلة "غير بعيدة أبداً".. وإلا!
2025-09-20
هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ
2025-10-16
عن تسليم بشار الأسد.. أول تعليق روسي!
2025-08-28
إتصال هاتفي جمع عون وماكرون.. ماذا في تفاصيله؟
07:18
المؤثرة ديانا قاردي تروي لحظة نجاتها من الموت بسبب حادث طائرة
05:18
تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)
05:17
نداء شرارة تهدي شقيقها الراحل أغنية مؤثرة
15:00
مؤثر اردني شهير قرر انهاء حياة احد افراد عائلته "هذا القرار الصحيح" ! جدل عالي السقف داخل استديو الجديد
14:12
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2025
10:32
رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته
عربي و دولي
02:35
ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!
عربي و دولي
02:35
ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!
خاص الجديد
09:02
"رياض سلامة" في مطار بيروت؟ (شاهد التقرير)
خاص الجديد
09:02
"رياض سلامة" في مطار بيروت؟ (شاهد التقرير)
محليات
01:46
هدنة لأكثر من 3 أشهر وتواصل مباشر مع "حزب الله".. ماذا حملت المبادرة المصرية؟
محليات
01:46
هدنة لأكثر من 3 أشهر وتواصل مباشر مع "حزب الله".. ماذا حملت المبادرة المصرية؟
عربي و دولي
04:29
الجيش اللبناني يفجّر مخابئ أسلحة "حزب الله".. هآرتس تنشر!
عربي و دولي
04:29
الجيش اللبناني يفجّر مخابئ أسلحة "حزب الله".. هآرتس تنشر!
محليات
04:45
الخطة المصرية: سلاح "حزب الله" دون استخدام أو تطوير؟
محليات
04:45
الخطة المصرية: سلاح "حزب الله" دون استخدام أو تطوير؟
محليات
15:51
ضرب بيده على الطاولة.. وقال: لن نتوقف في لبنان!
محليات
15:51
ضرب بيده على الطاولة.. وقال: لن نتوقف في لبنان!
