4 آب "الحقيقة الضائعة"
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
09:19
"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)
08:58
ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً
04:24
"صهر العرب" يطلّ عليكم من نيويورك؟! (فيديو)
2025-11-01
كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)
2025-11-01
قرد في المطار! (فيديو)
خاص الجديد
إد غابريال لـ "وهلق شو": حزب الله عليه ان يفهم انه مهزوم ويعمل من موقع هشاشة وكذلك فهو لم يقم بأي شيء بنّاء في الآونة الأخيرة
2025-11-02 | 15:51
A-
A+
إد غابريال لـ "وهلق شو": حزب الله عليه ان يفهم انه مهزوم ويعمل من موقع هشاشة وكذلك فهو لم يقم بأي شيء بنّاء في الآونة الأخيرة
النائب ميشال الدويهي لـ "وهلق شو": الاعتداءات الإسرائيلية في الايام الأخيرة هي مؤشرات خطيرة ومقلقة علينا أخذها بعين الاعتبار ولا بد من الاعتراف بالوقائع حزب الله خسر في هذه الحرب ولبنان كذلك
سليم الصايغ لـ وهلق شو: المطلوب من حزب الله حل نفسه كحزب عسكري
مصادر مقربة من حزب الله للجديد :الحزب عاتب ومستاء من رئيس الجمهورية بناء على عدم التزامه بما اتفقا عليه قبل الجلسة بأن يحال القرار الخميس الى الجيش من دون جدول زمني
إد غابريال لـ "وهلق شو": حزب الله عليه ان يفهم انه مهزوم ويعمل من موقع هشاشة وكذلك فهو لم يقم بأي شيء بنّاء في الآونة الأخيرة
خاص الجديد
غابريال
"وهلق
مهزوم
ويعمل
هشاشة
وكذلك
بنّاء
الآونة
الأخيرة
وزير المالية ياسين جابر من القاهرة لـ"الجديد": نأمل بالتعاون مع الدول العربية ونعمل دبلوماسياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان لكن لا يمكن الجزم بالاطمئنان
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام يلتقي في القاهرة الرئيس الالماني على ان يلتقي يوم الاحد بكل من رئيس الحكومة المصرية ووزير الخارجية المصري
16:20
المحلل السياسي طلعت طه لـ "وهلق شو": إسرائيل مصرة على ضرب لبنان حتى لو سلم حزب الله سلاحه وزيارة رئيس المخابرات المصرية إلى لبنان أتت من أجل إنهاء فكرة أن يكون هناك حرباً
16:20
المحلل السياسي طلعت طه لـ "وهلق شو": إسرائيل مصرة على ضرب لبنان حتى لو سلم حزب الله سلاحه وزيارة رئيس المخابرات المصرية إلى لبنان أتت من أجل إنهاء فكرة أن يكون هناك حرباً
15:48
المدير التنفيذي لمجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابرييل لـ "وهلق شو": على الجيش اللبناني ان ينهي المرحلة الاولى من خطة نزع السلاح
15:48
المدير التنفيذي لمجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابرييل لـ "وهلق شو": على الجيش اللبناني ان ينهي المرحلة الاولى من خطة نزع السلاح
15:33
منير شحادة لـ "وهلق شو": إسرائيل متفلتة من كل الضوابط فما الذي يجبرها على التفاوض؟ برأيي ستُفشل المفاوضات بطريقة أو بأخرى
15:33
منير شحادة لـ "وهلق شو": إسرائيل متفلتة من كل الضوابط فما الذي يجبرها على التفاوض؟ برأيي ستُفشل المفاوضات بطريقة أو بأخرى
كرة القدم
00:24
فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم
كرة القدم
00:22
من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!
كرة القدم
00:21
نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون
المحلل السياسي طلعت طه لـ "وهلق شو": إسرائيل مصرة على ضرب لبنان حتى لو سلم حزب الله سلاحه وزيارة رئيس المخابرات المصرية إلى لبنان أتت من أجل إنهاء فكرة أن يكون هناك حرباً
16:20
المدير التنفيذي لمجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابرييل لـ "وهلق شو": على الجيش اللبناني ان ينهي المرحلة الاولى من خطة نزع السلاح
15:48
منير شحادة لـ "وهلق شو": إسرائيل متفلتة من كل الضوابط فما الذي يجبرها على التفاوض؟ برأيي ستُفشل المفاوضات بطريقة أو بأخرى
15:33
ميشال الدويهي لـ "وهلق شو": الدولة اللبنانية عليها التفاوض مع إسرائيل عبر الحكومة مباشرة برأيي وأؤيد وجود وزير في اللجنة يكون الناطق الرسمي باسم لبنان
15:31
المحلل السياسي طلعت طه لـ "وهلق شو": لبنان عليه التفاوض حول نقاط عدة وهناك حاجة لمظلة دولية وعربية تدعمه بهدف إنجاح المفاوضات
15:27
العميد منير شحادة لـ "وهلق شو": لبنان بكل أطيافه موافق على التفاوض غير المباشر مع إسرائيل
15:22
2025-11-01
أميركا موافقة على ما تقوم به إسرائيل! (الأخبار)
06:41
لن نسمح لـ لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
13:21
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
04:41
سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"
2025-11-01
ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!
11:36
مصادر دبلوماسية للجديد: كلام برّاك والاسرائيلي مقدمة لتصعيد مقبل يراد له أن يكون رسالة ليس فقط إلى حزب الله بل للسلطة اللبنانية تحديداً
13:21
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
04:43
بشار العنيزات يعلنها بصراحة: "لن أتزوج".. قبل التحدي الجريء من الجمهور
2025-11-01
مقدمة النشرة المسائية 01-11-2025
2025-11-01
لقطات نادرة تجمع انس نصري بوالدته "عزيزة" تخطف انظار الجمهور
2025-11-01
المؤثرة ديانا قاردي تروي لحظة نجاتها من الموت بسبب حادث طائرة
محليات
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
محليات
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
عربي و دولي
06:41
لن نسمح لـ لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
عربي و دولي
06:41
لن نسمح لـ لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
خاص الجديد
11:36
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
خاص الجديد
11:36
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
عربي و دولي
03:29
أيام من القتال وقصف الضاحية.. التهديدات الإسرائيلية تتوالى!
عربي و دولي
03:29
أيام من القتال وقصف الضاحية.. التهديدات الإسرائيلية تتوالى!
محليات
09:31
مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
محليات
09:31
مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
منوعات
08:58
ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً
منوعات
08:58
ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً
