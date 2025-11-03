العين على محيط العاصمة - التفاصيل في المشهد السياسي بعد قليل

المحلل السياسي طلعت طه لـ "وهلق شو": إسرائيل مصرة على ضرب لبنان حتى لو سلم حزب الله سلاحه وزيارة رئيس المخابرات المصرية إلى لبنان أتت من أجل إنهاء فكرة أن يكون هناك حرباً