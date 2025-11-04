عاجل
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على طريق كفردجال -النبطية
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على طريق كفردجال -النبطية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:34
أطنان من المعسل المهرب
07:25
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
06:33
غارة الدوير.. تضرر أكثر من سيارة! (فيديو)
2025-11-03
بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)
2025-11-03
شكوى "لبنانية" مباغتة على متن طائرة! (فيديو)
خاص الجديد
النائب حسن فضل الله لـ "الجديد": هناك حصار معلن على أي مبلغ قد يصل لتمويل إعادة الإعمار ولكن الحكومة قادرة على القيام ببعض الإجراءات كتوفير اعتمادات ولو رمزية وبناء ثقة بينها وبين شعبها
2025-11-04 | 05:06
A-
A+
النائب حسن فضل الله لـ "الجديد": هناك حصار معلن على أي مبلغ قد يصل لتمويل إعادة الإعمار ولكن الحكومة قادرة على القيام ببعض الإجراءات كتوفير اعتمادات ولو رمزية وبناء ثقة بينها وبين شعبها
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي جاء بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين الثنائي
النائب حسن فضل الله: من واجب الدولة أن تعيد إعمار ما هدمه العدو وهناك يد محلية تشارك في "الحصار"
نتنياهو: إذا تمكنت الحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله فإن السلام سيحل بيننا وبين لبنان
النائب حسن فضل الله لـ "الجديد": هناك حصار معلن على أي مبلغ قد يصل لتمويل إعادة الإعمار ولكن الحكومة قادرة على القيام ببعض الإجراءات كتوفير اعتمادات ولو رمزية وبناء ثقة بينها وبين شعبها
خاص الجديد
"الجديد":
لتمويل
إعادة
الإعمار
الحكومة
قادرة
القيام
الإجراءات
كتوفير
اعتمادات
رمزية
وبناء
بينها
شعبها
العودة الى الأعلى
بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
معلومات الجديد: إرجاء جلسة استجواب المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار بدعوى اغتصاب السلطة حتى يوم الخميس لتبليغ النيابة العامة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:21
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على طريق كفردجال -النبطية
06:21
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على طريق كفردجال -النبطية
06:17
بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
مراسل الجديد : الطيران الإسرائيلي مسيّر يحلّق على علوّ منخفض فوق النبطية
06:17
بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
مراسل الجديد : الطيران الإسرائيلي مسيّر يحلّق على علوّ منخفض فوق النبطية
03:45
معلومات الجديد: إرجاء جلسة استجواب المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار بدعوى اغتصاب السلطة حتى يوم الخميس لتبليغ النيابة العامة
03:45
معلومات الجديد: إرجاء جلسة استجواب المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار بدعوى اغتصاب السلطة حتى يوم الخميس لتبليغ النيابة العامة
يحدث الآن
خاص الجديد
06:21
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على طريق كفردجال -النبطية
فن
06:21
حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تكشف مواقف وتصريحات جريئة من ديما بياعة والمؤثرين العرب
خاص الجديد
06:17
بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
اخترنا لك
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على طريق كفردجال -النبطية
06:21
بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
06:17
معلومات الجديد: إرجاء جلسة استجواب المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار بدعوى اغتصاب السلطة حتى يوم الخميس لتبليغ النيابة العامة
03:45
"صراصير اكثر من البطاطا وزيت اسود غير مطابق للمواصفات" .. تابعوا "لقمة وطن" الآن على الجديد
14:35
باراك مستاء؟
14:07
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
12:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-10-03
فيديو - مشهد غير مسبوق .. روما يهدر ثلاث ركلات جزاء
2025-11-03
جدل واسع بعد تصريحات عباس أبو الحسن عن الإنجاب.. ومحامٍ يطالب بشطبه من النقابة
2025-08-15
نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما
2025-09-16
عصابة تخطف وتطلب فدية.. بقبضة قوى الأمن
2025-11-03
شكوى "لبنانية" مباغتة على متن طائرة! (فيديو)
2025-09-06
خطة الجيش: السلاح ممنوع.. توقيفات ومداهمات
بالفيديو
بالفيديو
14:00
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2025
06:43
الحدث - وسام اللحام - الحلقة الكاملة
2025-11-03
المؤثرة اللبنانية نانسي حوراني تكشف تفاصيل صداقتها مع بيسان إسماعيل
2025-11-02
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
2025-11-02
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
2025-11-02
بشار العنيزات يعلنها بصراحة: "لن أتزوج".. قبل التحدي الجريء من الجمهور
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
07:00
بـ 3 صواريخ.. إليكم تفاصيل غارة الدوير!
خاص الجديد
07:00
بـ 3 صواريخ.. إليكم تفاصيل غارة الدوير!
محليات
01:26
لابيد: لشن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله
محليات
01:26
لابيد: لشن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله
محليات
07:59
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
محليات
07:59
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
خاص الجديد
07:25
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
خاص الجديد
07:25
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
محليات
13:37
"نحن بحالة حرب"... قلق من استهداف نقاط حول بيروت
محليات
13:37
"نحن بحالة حرب"... قلق من استهداف نقاط حول بيروت
محليات
10:23
بعد تقرير الجديد.. حسن مراد يتقدّم بإخبار في قضية بيع الشهادات الجامعية
محليات
10:23
بعد تقرير الجديد.. حسن مراد يتقدّم بإخبار في قضية بيع الشهادات الجامعية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025