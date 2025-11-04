الأخبار
خاص الجديد

النائب حسن فضل الله لـ "الجديد": هناك حصار معلن على أي مبلغ قد يصل لتمويل إعادة الإعمار ولكن الحكومة قادرة على القيام ببعض الإجراءات كتوفير اعتمادات ولو رمزية وبناء ثقة بينها وبين شعبها

2025-11-04 | 05:06
النائب حسن فضل الله لـ "الجديد": هناك حصار معلن على أي مبلغ قد يصل لتمويل إعادة الإعمار ولكن الحكومة قادرة على القيام ببعض الإجراءات كتوفير اعتمادات ولو رمزية وبناء ثقة بينها وبين شعبها
النائب حسن فضل الله لـ "الجديد": هناك حصار معلن على أي مبلغ قد يصل لتمويل إعادة الإعمار ولكن الحكومة قادرة على القيام ببعض الإجراءات كتوفير اعتمادات ولو رمزية وبناء ثقة بينها وبين شعبها
النائب حسن فضل الله لـ "الجديد": هناك حصار معلن على أي مبلغ قد يصل لتمويل إعادة الإعمار ولكن الحكومة قادرة على القيام ببعض الإجراءات كتوفير اعتمادات ولو رمزية وبناء ثقة بينها وبين شعبها

بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
معلومات الجديد: إرجاء جلسة استجواب المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار بدعوى اغتصاب السلطة حتى يوم الخميس لتبليغ النيابة العامة

