بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية

النائب حسن فضل الله لـ "الجديد": هناك حصار معلن على أي مبلغ قد يصل لتمويل إعادة الإعمار ولكن الحكومة قادرة على القيام ببعض الإجراءات كتوفير اعتمادات ولو رمزية وبناء ثقة بينها وبين شعبها