معلومات الجديد: جاء إرجاء الجلسة لعدم تبليغ موعد الجلسة للنيابة العامة التمييزية صاحبة الإدعاء على البيطار بجرائم اغتصاب السلطة واستغلال الوظيفة

معلومات الجديد: القاضي حبيب رزق الله يستمع الى المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار في دعوى اغتصاب السلطة بعد ان تم تاجيلها يوم الثلاثاء لابلاغ النيابة الازمة