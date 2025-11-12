قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!

بين مهمة الجيش لانهاء حصر السلاح ىجنوب الليطاني، واستمرار اجتماعات الميكانيزم، اضافة الى استمرار الوفود الدولية يتركز المشهد السياسي.

في المشهد الاول، بعد الحملة التي يتعرض لها الجيش اللبناني، خرج رئيس الجمهورية العماد مدافعا، قائلا إن الجيش وحده يقوم بواجباته على اكمل وجه.



فكيف يكون مقصرا على ما يصر البعض على تسويق هكذا إدعاء والخارج يشيد بنا، إلا في بعض الداخل عندنا.



واتى كلام عون بعد الحملة في الاعلام الاسرائيلي واخرها ما نقلته صحيفة اسرائيل هيوم عن مسؤولين في الجيش وهو أن الجيش اللبناني لا يدخل المجمعات الخاصة والمناطق المدنية، وبالتالي لا يفكك البنية التحتية الإرهابية فيها، وأن مسؤولي الجيش الإسرائيلي يشككون في فرص نجاح الجيش اللبناني.



وتشير مصادر سياسية الى ان قائد الجيش منزعج من الحملة التي يشنها البعض على عناصر الجيش واتهامه بالتقصير، مشيرا الى ان المهمة ليست سهلة، والعتاد الذي يصل اليه ليس كافيا ولا يلبي ما هو مطلوب منه، وكذلك عديد الجيش رغم أن التطويع غير كاف، وهو ما استدعى نقل فوج الى الحدود اخيرا.



واشارت المصادر الى ان ما هو مطلوب من الجيش اكبر من امكانياته الحالية ورغم ذلك فهو قادر على انجاز المطلوب منه اضافة الى التحديات المادية داخل المؤسسة العسكرية، وتضيف المعلومات ان التقرير المقبل الذي سيقدمه العماد هيكل الى يفترض ان يعلن خلو جنوب الليطاني من سلاح ، اضافة الى طلب تمديد مهلة الانتهاء من سحب السلاح في باقي المناطق.



وفي المشهد الثاني، قال رئيس الجمهورية إن ينتظر الجواب الاسرائيلي على طرح التفاوض، ولفتت مصادر سياسية للجديد الى ان مصير المفاوضات بانتظار وصول السفير ميشال عيسى الى لبنان، وحتى ذلك الوقت تبقى اجتماعات الميكانيزم هي الاطار الأنسب للتفاوض.

وفي الناقورة عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الاشراف على تطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل (الميكانيزم) برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد بحضور أعضاء اللجنة الممثلة بكل من لبنان وإسرائيل وفرنسا والأمم المتحدة، لبحث التطورات الميدانية والوضع في جنوب لبنان.



واشارت معلومات الجديد الى ان الاجتماع جرى خلاله التطرق الى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصا ان الجيش اللبناني كان قد قدم من اسبوع تقريره حول مهماته لحصرية السلاح جنوب الليطاني.



وفي المشهد الثالث، وضمن الوفود التي تزور لبنان، تصل مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط ان كلير لوجاندر حيث تلتقي الثلاثة.



مصادر ديبلوماسية قالت للجديد إن الموفدة الفرنسية لا تحمل افكارا انما تقوم بزيارة استطلاعية لتطور الوضع في لبنان انطلاقا من الاهتمام الفرنسي بلبنان.



وعلى جدول اعمالها ثلاثة ملفات: السلاح غير الشرعي، المفاوضات بين لبنان واسرائيل، والحدود ، اشارة الى ان لوجاندر كانت قد زارت مصر والتقت مدير لمخابرات المصرية اللواء حسن رشاد.



يشعر مسؤولو الجيش الإسرائيلي بخيبة أمل إزاء التقدم المحدود الذي أحرزه الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب ، ويشككون في قدرته على إنجاز هذه المهمة.