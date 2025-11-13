مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين عادل جرجس الشباب مديرا عاما لوزارة الصناعة

الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت

نتنياهو: لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا بدلا منا ونحن الحليف الوحيد لأمريكا الذي يقول لا نحتاج قواتكم على الأرض