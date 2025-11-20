اينما إرتفعت رائحة فساد وهدر.. كان لمدير عام "العتمة" بصمة (فيديو)

عشرين تشرين بحلوه الواقف عند حد الصوت حتى استحال ايقونة ومره حيث تداخلت السياسة بالامن والقضاء وسط حقل الغام تسير فيه البلاد وقد دخلت في سباق مع الاستحقاقات حضر اخرها على طاولة من بوابة واشنطن والغاء قائد الجيش رودولف هيكل زيارته الى العاصمة الاميركية

وبالمفاضلة رفع رئيس الجمهورية النقاش ووضع الامر في خانة سوء الفهم الذي يعمل على حله و الى حين "غسيل القلوب" فان الاحداث ابتدات من حيث انتهى اليه التصعيد الاسرائيلي بالامس وعلى الوقائع المستجدة علمت الجديد ان الوساطة المصرية ستتجدد على صعيد دبلوماسي رفيع عبر موفد سياسي سيصل الاسبوع المقبل الى وربطا كشف السفير المصري علاء موسى للجديد عن اتصال بين وزيري الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والفرنسي جان نويل بارو تناول البحث خلاله الملف اللبناني واذ لفت السفير المصري الى ان حصر السلاح هو امر محتوم لا جدال فيه اشار الى ان من اولويات بلاده نزع التوتر في محذرا من ان احتمال التصعيد بشكل اوسع بات اقرب اذا ما استمر الوضع على حاله الكلام المصري وجد صداه لدى الجانب الفرنسي حيث ابدت الخارجية قلقها ازاء تكثيف الضربات الاسرائيلية على لبنان كما فعلت الخارجية الفرنسية تواصلها مع الجانب للعمل على تخفيف التوتر بين لبنان واسرائيل اما الموقف اللبناني فاختصره رئيس الحكومة نواف سلام بالتأكيد ان خطط نزع السلاح تسير بشكل صحيح مجددا استعداد لبنان للتفاوض مع اسرائيل مع التعويل على المساعدة الاميركية في الدفع نحو المفاوضات وعلى شهادة حسن السلوك بالسيطرة على طرق تهريب المخدرات نحو الدول الخليجية وتحديدا الى المملكة السعودية فان لبنان يتطلع نحو اجراءات المملكة العملية في رفع الحظر رسميا عن الصادرات وكقيمة مضافة الى الخطوات التي تقوم بها الدولة اللبنانية فقد وضع مرفأ بيروت تحت رقابة "السكانر" المسيرة بالذكاء الاصطناعي لكن ثمّة في البلاد من يدير ادارات الدولة بالغباء الطبيعي وعن سابق ترصد وتصميم في تلفيق الاتهامات والحرف الاول من اسمه "كمال حايك" المتربع على عرش الصفقات منذ العام 2002 تاريخ تعيينه مديرا عاما ورئيسا لمجلس ادارة كهرباء لبنان ومنذ ذلك الحين اصبح الحاكم المطلق على "التيار" فتح لوزراء الطاقة في كل العهود خطا عسكريا لاتمام الصفقات وتقلّب على خطوط التوتر السياسية بحسب ما تقتضيه المصلحة الشخصية حتى بات "حايك" الفساد بالكمال والتمام واينما ارتفعت رائحة فساد وهدر كان للمدير العام لـ"العتمة" بصمة فيها من العقود والمشاريع والدراسات والتوظيفات الى فضيحة الفيول المغشوش والتي وافق على تمريرها مع علمه بنوعية الفيول واليوم يقود كمال حايك حملة ممنهجة ضد شركة mep بمؤازرة اعلام مأجور وغب الطلب فضحه حايك بالصوت وبتسجيل بعضمة لسانه اما الرد عليه فلن يكون "بنكزة على الشاشة" بل بالوقائع والمستندات التي قدمتها شركة mep طوعا وبكامل ارادتها الى بعدما وضعت نفسها تحت سقف القانون وبعدما تحول كمال حايك من مدير لمؤسسة عامة الى شريك مضارب في المناقصات وللحديث تتمة وفي تتمة لاحداث وضعت استخبارات الجيش في البقاع خاتمة لاشهر مطلوب على الارض اللبنانية نوح زعيتر الاسم الملاحق بمئات من مذكرات التوقيف والاحكام الغيابية والمرادف لزراعة المخدرات والاتجار بها والترويج لها وتأليف العصابات والاتجار بالسلاح وقع في قبضة الدولة من دون مقاومة وبتوقيفه اختتمت قصة "اسكوبار لبنان"