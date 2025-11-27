عاجل
معلومات الجديد: ناقش مجلس الوزراء في بداية الجلسة التطورات الأخيرة وخطر التصعيد
معلومات الجديد: ناقش مجلس الوزراء في بداية الجلسة التطورات الأخيرة وخطر التصعيد
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-11-26
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
2025-11-24
3 حرائق في الجنوب.. ومناشدات!
2025-11-24
من واشنطن إلى بيروت… جوزيف الجبيلي يردّ على اتهامه بـ"بخّ السّم" (فيديو)
2025-11-22
الخلاف انتهى وإجتماع قيد التحضير!
2025-11-21
عند مدخل زحلة.. أكبر علم لبنان! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: للمرة الثالثة تجدد الغارات على الجنوب
2025-11-27 | 07:26
A-
A+
مراسل الجديد: للمرة الثالثة تجدد الغارات على الجنوب
مقالات ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل حاولت تصفية الطبطبائي مرتين خلال الحرب وهذه هي المرة الثالثة
مراسل الجديد: تجدد الغارات على جنوب لبنان
بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!
مراسل الجديد: للمرة الثالثة تجدد الغارات على الجنوب
خاص الجديد
محليات
الجديد:
للمرة
الثالثة
الغارات
الجنوب
العودة الى الأعلى
وزير العمل محمد حيدر لـ الجديد: إسرائيل تصرّ على التصعيد وتدفع نحو اتفاق جديد عبر رسائل دولية تصلنا
مراسل الجديد: تجدد الغارات على جنوب لبنان
اقرأ ايضا في خاص الجديد
10:03
معلومات الجديد: ناقش مجلس الوزراء في بداية الجلسة التطورات الأخيرة وخطر التصعيد
10:03
معلومات الجديد: ناقش مجلس الوزراء في بداية الجلسة التطورات الأخيرة وخطر التصعيد
07:46
وزير العمل محمد حيدر لـ الجديد: إسرائيل تصرّ على التصعيد وتدفع نحو اتفاق جديد عبر رسائل دولية تصلنا
07:46
وزير العمل محمد حيدر لـ الجديد: إسرائيل تصرّ على التصعيد وتدفع نحو اتفاق جديد عبر رسائل دولية تصلنا
07:19
مراسل الجديد: تجدد الغارات على جنوب لبنان
07:19
مراسل الجديد: تجدد الغارات على جنوب لبنان
يحدث الآن
خاص الجديد
10:03
معلومات الجديد: ناقش مجلس الوزراء في بداية الجلسة التطورات الأخيرة وخطر التصعيد
فن
09:59
يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي
محليات
09:47
كتلة الـ"حزب": المجتمع الدولي يتحمّل المسؤوليّة
اخترنا لك
معلومات الجديد: ناقش مجلس الوزراء في بداية الجلسة التطورات الأخيرة وخطر التصعيد
10:03
وزير العمل محمد حيدر لـ الجديد: إسرائيل تصرّ على التصعيد وتدفع نحو اتفاق جديد عبر رسائل دولية تصلنا
07:46
مراسل الجديد: تجدد الغارات على جنوب لبنان
07:19
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف نبع الطاسة
07:04
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يُحلّق على علو منخفض في أجواء البقاعين الاوسط وبعلبك والبقاع الشمالي
05:58
مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)
14:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-23
مسؤول الرقابة المالية السورية يحذّر: الرشوة تدمر الاقتصاد والثقة بالمؤسسات
2025-11-14
"القرض الحسن".. كالسلاح!
2025-11-18
الرئيس عون عن حضور السفير الأميركي ميشال عيسى: وجودكم مميز وخطوة مهمة من الرئيس ترامب تجاه لبنان
2025-08-08
نهال عنبر تحسم الجدل حول أنباء القبض على وفاء عامر
2025-11-08
العثور على الهاتف الذي "حيّر" إسرائيل!
2025-11-22
بعد 10 سنوات.. قوى الأمن تقبض على "المتحرش"!
بالفيديو
بالفيديو
14:54
مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)
13:24
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2025
2025-11-25
البطريرك الراعي عن زيارة البابا لاوون "الفاتيكان حريص على لبنان العيش المشترك.. وبرنامج الزيارة مرتكز على بناء السلام"
2025-11-25
مقدمة النشرة المسائية 25-11-2025
2025-11-24
مقدمة النشرة المسائية 24-11-2025
2025-11-24
من واشنطن إلى بيروت… جوزيف الجبيلي يردّ على اتهامه بـ"بخّ السّم" (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
13:06
لبنان: النداء الأخير.. وضوء أخضر لـ إسرائيل!
خاص الجديد
13:06
لبنان: النداء الأخير.. وضوء أخضر لـ إسرائيل!
محليات
11:09
"عزيزي وزير الخارجية الايراني".. رجي يُعلّق بعد تصريح مستشار خامنئي!
محليات
11:09
"عزيزي وزير الخارجية الايراني".. رجي يُعلّق بعد تصريح مستشار خامنئي!
عربي و دولي
12:00
برّاك يُحذر: إسرائيل سترد في أي وقت ومكان.. ويُعلّق على تفتيش المنازل جنوباً!
عربي و دولي
12:00
برّاك يُحذر: إسرائيل سترد في أي وقت ومكان.. ويُعلّق على تفتيش المنازل جنوباً!
عربي و دولي
01:11
"أميركا أمهلت "حزب الله" حتى نهاية العام 2025".. ماذا قال كاتس؟
عربي و دولي
01:11
"أميركا أمهلت "حزب الله" حتى نهاية العام 2025".. ماذا قال كاتس؟
محليات
00:20
موفد إلى النجف.. لتحرير "حزب الله"! (نداء الوطن)
محليات
00:20
موفد إلى النجف.. لتحرير "حزب الله"! (نداء الوطن)
عربي و دولي
04:52
"نهاية إسرائيل".. تصريح جديد لقيادي في الحرس الثوري الايراني!
عربي و دولي
04:52
"نهاية إسرائيل".. تصريح جديد لقيادي في الحرس الثوري الايراني!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025