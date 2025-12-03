الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
08:11
كرة قدم.. في الجو! (فيديو)
2025-12-02
حديث و ضحكات.. هذا ما حصل بين عون و بري قبيل القداس
2025-12-01
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-11-28
"ماتش بوكس" في وسط الطريق! (فيديو)
خاص الجديد
في المريجة.. إشتباكات بين الإستقصاء ومروجي المخدرات
2025-12-03 | 14:51
في المريجة.. إشتباكات بين الإستقصاء ومروجي المخدرات
أفاد مراسل "الجديد" بوقوع اشتباكات في منطقة
المريجة
بين دورية من استقصاء
جبل لبنان
ومجموعة من مروّجي المخدّرات،
ما أدّى إلى إصابة أحد المروّجين وضبط كمية كبيرة من المواد المخدِّرة
خطة أمنية محكمة تستهدف مروجي المخدرات
في زحلة.. توقيف سوريين مروّجي مخدرات!
قوى الأمن توقف مروجي مخدرات في بئر حسن والحدت
في المريجة.. إشتباكات بين الإستقصاء ومروجي المخدرات
خاص الجديد
محليات
مخدرات
ترويج مخدرات
معلومات الجديد: دائرة المعاينة الجمركية في المطار تضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من أفريقيا عن طريق الشحن الجوي
رئاسة الجمهورية: بيان هام بعد قليل
عربي و دولي
16:26
ترامب: سنبدأ قريبا في استهداف تهريب المخدرات برا
محليات
16:09
السفير اللبناني لدى سوريا يبدأ عمله رسميًا
عربي و دولي
15:33
سانا: طائرات مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحلق فوق بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي
كيف علّق البابا على رسالة "الحزب"؟ تابعوا النشرة المسائية
12:05
معلومات الجديد: دائرة المعاينة الجمركية في المطار تضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من أفريقيا عن طريق الشحن الجوي
09:24
رئاسة الجمهورية: بيان هام بعد قليل
01:27
أميركا تريد صاروخ الضاحية.. فأين هو؟ (شاهد التقرير)
2025-12-02
حادث سير يودي بحياة ابن الـ15 عام
2025-12-02
معلومات الجديد: أورتاغوس ستزور بيروت بعد ساعات وستجتمع مع "الميكانيزم" ولا لقاءات سياسية
2025-12-02
2025-08-10
مسيرات عبر الدراجات النارية لمناصري "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت
2025-07-24
"يسرائيل هيوم": ارتفاع عدد المصابين بحادث الدهس في كفار يونا إلى 9 والشرطة تواصل البحث عن السائق
2025-09-10
ماكغريغور يعلن الشراكة مع ترامب
2025-08-12
أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ انغام بسبب مرضها
2025-11-02
المدير التنفيذي لمجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابرييل لـ "وهلق شو": على الجيش اللبناني ان ينهي المرحلة الاولى من خطة نزع السلاح
2025-11-10
ترحيب حار بالرئيس السوري (فيديو)
13:21
مقدمة النشرة المسائية 03-12-2025
2025-12-02
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-02
مقدمة النشرة المسائية 02-12-2025
2025-12-01
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
مقدمة النشرة المسائية 01-12-2025
2025-12-01
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
عربي و دولي
07:36
اورتاغوس طلبت من اسرائيل: هاجموا تشييع نصرالله!
عربي و دولي
07:36
اورتاغوس طلبت من اسرائيل: هاجموا تشييع نصرالله!
عربي و دولي
09:18
عن الإجتماع في لبنان.. حكومة نتنياهو تُعلّق!
عربي و دولي
09:18
عن الإجتماع في لبنان.. حكومة نتنياهو تُعلّق!
محليات
06:59
"وصلتنا رسائل اسرائيلية ونتنياهو ذهب بعيداً".. ماذا قال الرئيس سلام؟
محليات
06:59
"وصلتنا رسائل اسرائيلية ونتنياهو ذهب بعيداً".. ماذا قال الرئيس سلام؟
محليات
11:10
"رغم معارضة حزب الله".. باسيل يُعلّق على ملف التفاوض!
محليات
11:10
"رغم معارضة حزب الله".. باسيل يُعلّق على ملف التفاوض!
محليات
10:53
عن التواصل مع لبنان واسرائيل.. بيان لليونيفيل!
محليات
10:53
عن التواصل مع لبنان واسرائيل.. بيان لليونيفيل!
عربي و دولي
11:30
عن التحقق من عملية نزع السلاح.. ماذا قال الرئيس سلام؟
عربي و دولي
11:30
عن التحقق من عملية نزع السلاح.. ماذا قال الرئيس سلام؟
