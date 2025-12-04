عاجل
2025
2025-12-03
كرة قدم.. في الجو! (فيديو)
2025-12-02
حديث و ضحكات.. هذا ما حصل بين عون و بري قبيل القداس
2025-12-01
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-11-28
"ماتش بوكس" في وسط الطريق! (فيديو)
خاص الجديد
مصادر سياسية للجديد: احتمال التصعيد الاسرائيلي يبقى قائماً رغم توسيع وفد التفاوض
2025-12-04 | 13:03
A-
A+
مصادر سياسية للجديد: احتمال التصعيد الاسرائيلي يبقى قائماً رغم توسيع وفد التفاوض
13:04
معلومات الجديد: زيارة لودريان تأتي استكمالاً للمساعي الديبلوماسية الفرنسية التي بدأت لخفضِ التصعيد في لبنان وقد تقررت بعدما أعلن لبنان قبوله بتوسيع تمثيله في لجنة الميكانيزم
13:04
معلومات الجديد: زيارة لودريان تأتي استكمالاً للمساعي الديبلوماسية الفرنسية التي بدأت لخفضِ التصعيد في لبنان وقد تقررت بعدما أعلن لبنان قبوله بتوسيع تمثيله في لجنة الميكانيزم
13:03
مصادر ديبلوماسية للجديد: القرار اللبناني لاقى ارتياحاً عربياً ودولياً ومن شأنه خفض التصعيد في المنطقة
13:03
مصادر ديبلوماسية للجديد: القرار اللبناني لاقى ارتياحاً عربياً ودولياً ومن شأنه خفض التصعيد في المنطقة
13:02
معلومات الجديد: الموقف الرسمي اللبناني واضح وعبّر عنه مراراً رئيس الجمهورية بأن التفاوض لا يهدف لا إلى التطبيع ولا إلى عقد اتفاقية سلام
13:02
معلومات الجديد: الموقف الرسمي اللبناني واضح وعبّر عنه مراراً رئيس الجمهورية بأن التفاوض لا يهدف لا إلى التطبيع ولا إلى عقد اتفاقية سلام
يحدث الآن
محليات
14:37
تابعوا حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي بعد قليل على الجديد
محليات
14:34
علاقة الثنائي الشيعي مهددة بعد المفاوضات.. فهل تخرج "أمل" من عباءة الحزب؟
محليات
14:12
"تأكدوا".. بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ترد على الأخبار المضللة
اخترنا لك
معلومات الجديد: زيارة لودريان تأتي استكمالاً للمساعي الديبلوماسية الفرنسية التي بدأت لخفضِ التصعيد في لبنان وقد تقررت بعدما أعلن لبنان قبوله بتوسيع تمثيله في لجنة الميكانيزم
13:04
مصادر ديبلوماسية للجديد: القرار اللبناني لاقى ارتياحاً عربياً ودولياً ومن شأنه خفض التصعيد في المنطقة
13:03
معلومات الجديد: الموقف الرسمي اللبناني واضح وعبّر عنه مراراً رئيس الجمهورية بأن التفاوض لا يهدف لا إلى التطبيع ولا إلى عقد اتفاقية سلام
13:02
معلومات الجديد: مهمة السفير كرم ترتكز فقط على الثوابت اللبنانية الأربع وهي بحث وقف الأعمال العدائية وإعادة الأسرى والانسحاب الاسرائيلي وتصحيح النقاط على الخط الأزرق
13:02
مصادر سياسية للجديد: تعيين السفير كرم جاء في مواجهة تهديد اسرائيل بتصعيد عسكري على لبنان وبعد رفض اسرائيلي - أميركي لوقف العدوان كشرط للتفاوض
13:01
مصادر سياسية للجديد: الموقف الرسمي اللبناني النهائي في التفاوض يقرره الرئيس عون الذي كان قد نسّق تعيين السفير كرم مع الرئيسين بري وسلام
13:01
بالفيديو
بالفيديو
13:14
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2025
2025-12-03
مقدمة النشرة المسائية 03-12-2025
2025-12-02
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-02
مقدمة النشرة المسائية 02-12-2025
2025-12-01
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
مقدمة النشرة المسائية 01-12-2025
