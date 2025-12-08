الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

يحتفل السوريون في الذكرى الأولى لسقوط نظام الاسد.. التفاصيل مع مراسل الجديد

2025-12-08 | 07:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
يحتفل السوريون في الذكرى الأولى لسقوط نظام الاسد.. التفاصيل مع مراسل الجديد
يحتفل السوريون في الذكرى الأولى لسقوط نظام الاسد.. التفاصيل مع مراسل الجديد


مقالات ذات صلة
يحتفل السوريون في الذكرى الأولى لسقوط نظام الاسد.. التفاصيل مع مراسل الجديد

خاص الجديد

عربي و دولي

سوريا

الأسد

ذكرى التحرير

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجدبد: وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي
الحدث - علي الأمين - الحلقة الكاملة

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر دبلوماسية للجديد: ثناء على دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني
13:13
مصادر متابعة للملف المالي للجديد: إقرار الموازنة لا يزال معلقاً على مصير النقاش في بندي رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لإعادة الإعمار
13:12
مصادر متابعة للملف المالي للجديد: ننفي دقة النسخة المسربة عن قانون الفجوة المالية وهي قديمة والقانون سيُوزّع الأسبوع المقبل على الوزراء ليُعرض على الحكومة
13:12
معلومات الجديد: فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان على بدائل قوات اليونيفيل متى طلب لبنان ذلك
13:11
جنوب الليطاني.. إشادة بدور الجيش!
13:03
11 يوماً اسقطت 53 عاماً.. هكذا تحررت سوريا (فيديو)
11:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025