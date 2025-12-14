مراسل الجديد: عودة سكان المبنى المهدد في بلدة يانوح الى منازلهم بعد التنسيق مع الجيش

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بلدة جويا قضاء صور