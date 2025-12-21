عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
خاص الجديد

من جحش الدولة إلى ترامواي بيروت.. قصص المواصلات القديمة وأجواء ميلادية ساحرة مع سانتا الجديد تتابعونها في سرفيس بيروت الآن على الجديد

2025-12-21 | 12:53
من جحش الدولة إلى ترامواي بيروت.. قصص المواصلات القديمة وأجواء ميلادية ساحرة مع سانتا الجديد تتابعونها في سرفيس بيروت الآن على الجديد
معلومات الجديد: جمعية المصارف تعقد اجتماعاً اليوم الساعة 6:30 لمناقشة خطواتها بشأن قانون الفجوة المالية لتقرر الإضراب اليوم أو انتظار مناقشات الاثنين
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية إنتحارية إنفجرت داخل احد المنازل في بلدة بليدا دون الإبلاغ عن إصابات

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
14:51
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
14:50
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لبنان لا يملك رؤية واضحة في اجتماعات الميكانيزم واجتماع باريس لا يُعوّل عليه وأميركا تعاطت معه كأنه "غير مفصلي"
13:29
لبنان واسرائيل.. مقاربات جداً مختلفة!
12:55
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
12:16
الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني يحيى جابر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
11:31
