من جحش الدولة إلى ترامواي بيروت.. قصص المواصلات القديمة وأجواء ميلادية ساحرة مع سانتا الجديد تتابعونها في سرفيس بيروت الآن على الجديد

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة