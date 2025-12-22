مزحة وأصبع.. تحت قبة البرلمان - تابعوا النشرة المسائية بعد قليل

مصادر وزارية لـ"الجديد": النقاش كان تقنياً بحتاً علماً بأنه خلال الجلسة تبيّن أن عدداً غير قليل من الوزراء لم يتمكن من فهم مشروع القانون وكيفية إعادة الودائع