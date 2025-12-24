الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:04
بالسوق الحرة.. بابا نويل مولعها! (فيديو)
10:48
أبو عمر.. هكذا كشفت حكاية الأمير المزعوم! (فيديو)
05:38
مساحة لبنان تغيرت! - شاهد الفيديو
02:08
في طرابلس.. إطلاق نار يتسبب بحريق (فيديو)
2025-12-23
بشار الأسد.. برفاهية زائدة (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
بيروت تشرب الجدل.. ومياه مفقودة | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-12-24 | 12:32
A-
A+
بيروت تشرب الجدل.. ومياه مفقودة | التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
مياه الدولة تفضل الصهريج على المواطن؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
حتى "بالمياه" في طائفية! التفاصيل في النشرة المسائية
تعميم "لبناني" يثير الجدل.. ما علاقة العقوبات الأميركية؟ (التفاصيل في النشرة بعد قليل)
بيروت تشرب الجدل.. ومياه مفقودة | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
محليات
الجدل..
ومياه
مفقودة
التفاصيل
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
في طرابلس.. إطلاق نار يتسبب بحريق (فيديو)
نواف سلام لـ الجديد: قانون الفجوة المالية أولوية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:35
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بلدة جناتا
15:35
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بلدة جناتا
12:34
بابا نويل يطل عليكم... في النشرة المسائية بعد قليل
12:34
بابا نويل يطل عليكم... في النشرة المسائية بعد قليل
12:12
بصمات الموساد داخل لبنان؟! | التفاصيل في النشرة المسائية
12:12
بصمات الموساد داخل لبنان؟! | التفاصيل في النشرة المسائية
يحدث الآن
محليات
15:55
مراسل الجديد: شهيد في الغارة على جناتا جنوب لبنان Publishing Date
خاص الجديد
15:35
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بلدة جناتا
محليات
15:04
بالسوق الحرة.. بابا نويل مولعها! (فيديو)
اخترنا لك
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بلدة جناتا
15:35
بابا نويل يطل عليكم... في النشرة المسائية بعد قليل
12:34
بصمات الموساد داخل لبنان؟! | التفاصيل في النشرة المسائية
12:12
وزيرة السياحة لورا لحود لـ #هنا_بيروت: المناطق اللبنانية كافة مكتظة بالعمل والوزارة على تنسيق مستمر مع القوى الأمنية لتنظيم موسم الأعياد
08:07
الحدث - الحلقة الكاملة - 24-12-2025
05:46
مساحة لبنان تغيرت! - شاهد الفيديو
05:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-27
القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي في مركز التنسيق: موعد إنهاء نزع السلاح في غزة سيكون بنهاية نيسان المقبل
2025-12-22
معلومات الجديد: انضم حاكم مصرف لبنان في هذه الأثناء إلى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
2025-10-09
وزير خارجية إسرائيل: سأصوت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن
2025-09-20
هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ
2025-10-01
العلاقة بين "حزب الله" والرئيس سلام.. "مقطوعة"! (نداء الوطن)
2025-07-28
وائل كفوري ناعيا زياد الرحباني: له الرحمة والحياة الأبدية
بالفيديو
بالفيديو
13:03
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025
08:57
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
06:44
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها
2025-12-23
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
2025-12-23
وضاح الصادق: اذا لم يتعاون "حزب الله".. الجيش سيوقف مهمته (فيديو)
2025-12-22
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
07:57
ترامب ونتنياهو: ايران.. وضوء أخضر على لبنان؟
عربي و دولي
07:57
ترامب ونتنياهو: ايران.. وضوء أخضر على لبنان؟
محليات
08:34
تحرّش بابنته القاصر.. بقبضة قوى الأمن!
محليات
08:34
تحرّش بابنته القاصر.. بقبضة قوى الأمن!
عربي و دولي
06:49
"المسجل الصوتي والصندوق الأسود".. تركيا تكشف!
عربي و دولي
06:49
"المسجل الصوتي والصندوق الأسود".. تركيا تكشف!
عربي و دولي
10:04
عن السيطرة الجوية.. نتنياهو: سنواصل!
عربي و دولي
10:04
عن السيطرة الجوية.. نتنياهو: سنواصل!
محليات
08:42
"عن استهداف عنصر من الجيش وقانون الفجوة المالية".. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
محليات
08:42
"عن استهداف عنصر من الجيش وقانون الفجوة المالية".. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
فن
05:15
ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها
فن
05:15
ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025