في مخيم البداوي.. موت بظروف غامضة!

أفاد مراسل الجديد، بالعثور على جدة "إ.ع" وحفيدتها "م.أ" متوفيتين داخل منزلهما في مخيم البداوي، فيما أُصيبت كل من "ت.ن" و"ل.أ" ونُقلتا إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.

