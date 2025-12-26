عاجل
في مخيم البداوي.. موت بظروف غامضة!
2025-12-26 | 08:16
A-
A+
في مخيم البداوي.. موت بظروف غامضة!
أفاد مراسل الجديد، بالعثور على جدة "إ.ع" وحفيدتها "م.أ" متوفيتين داخل منزلهما في مخيم البداوي، فيما أُصيبت كل من "ت.ن" و"ل.أ" ونُقلتا إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.
وأفاد مراسل الجديد، أيضاً أنه "لا تزال أسباب الوفاة غير مؤكدة بانتظار التقرير الصادر عن
وزارة الصحة
، وسط ترجيحات باحتمال الاختناق بالفحم أو تسمم غذائي"، في حين باشرت
الأجهزة الأمنية
تحقيقاتها بانتظار نتائج الطبيب الشرعي والتقارير المخبرية لكشف ملابسات الحادثة.
