تسجيل الدخول
12:37
بالفيديو.. شخصيات سورية تقع في فخ "أبو عمر"
08:42
بالفيديو.. سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء لبنان
07:56
لحم الدب.. مشوي أم مقلي! (شاهد الفيديو)
05:36
حلم ترامب مُهدد!
01:56
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
خاص الجديد
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
2025-12-25 | 14:34
A-
A+
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
بعد الكلام عن علاقته بـ"الأمير الوهمي".. نبيل بدر يوضّح
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
بالفيديو: عائلة "ابو عمر" تخرج عن صمتها!
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
خاص الجديد
محليات
ابو عمر
الأمير المزعوم
لبنان
سوريا
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
مراسل الجديد: شهيدان جراء الغارة الاسرائيلية على سيارة في حوش السيد علي تم نقلهما إلى مستشفى البتول في الهرمل
05:47
معلومات الجديد: أجواء دبلوماسية مصرية تعمل على الخط الحكومي لدفع حزب الله كي يعلن موقفاً متعاوناً قبل قمة ترامب ونتنياهو للجم أي تصعيد محتمل
05:47
معلومات الجديد: أجواء دبلوماسية مصرية تعمل على الخط الحكومي لدفع حزب الله كي يعلن موقفاً متعاوناً قبل قمة ترامب ونتنياهو للجم أي تصعيد محتمل
05:34
مراسل الجديد: 3 مسيرات تحلق بشكل دائري على علو منخفض فوق قرى شرقي بعلبك
05:34
مراسل الجديد: 3 مسيرات تحلق بشكل دائري على علو منخفض فوق قرى شرقي بعلبك
04:37
وزير الدفاع ميشال منسى للجديد عن الوضع شمال الليطاني: "عم نحضر وماشي الحال"
04:37
وزير الدفاع ميشال منسى للجديد عن الوضع شمال الليطاني: "عم نحضر وماشي الحال"
عربي و دولي
15:54
على متن طائرة حربية.. ترامب بجانب نتنياهو
محليات
14:55
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم
خاص الجديد
14:34
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
معلومات الجديد: أجواء دبلوماسية مصرية تعمل على الخط الحكومي لدفع حزب الله كي يعلن موقفاً متعاوناً قبل قمة ترامب ونتنياهو للجم أي تصعيد محتمل
05:47
مراسل الجديد: 3 مسيرات تحلق بشكل دائري على علو منخفض فوق قرى شرقي بعلبك
05:34
وزير الدفاع ميشال منسى للجديد عن الوضع شمال الليطاني: "عم نحضر وماشي الحال"
04:37
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
02:56
مراسل الجديد: شهيدان جراء الغارة الاسرائيلية على سيارة في حوش السيد علي تم نقلهما إلى مستشفى البتول في الهرمل
02:21
مراسل الجديد: وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى إلى بكركي للمشاركة في قداس الميلاد
02:20
2025-10-05
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
2025-12-24
فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي
2025-12-24
ترامب ونتنياهو: ايران.. وضوء أخضر على لبنان؟
12:57
مصادر سياسية للجديد: مسعى دبلوماسي مصري للتواصل مع الحكومة اللبنانية لدفع حزب الله لإعلان موقف متعاون بشأن حصرية السلاح والمرحلة الثانية شمال الليطاني قبل لقاء ترامب ونتنياهو نهاية الشهر
12:58
مصادر سياسية للجديد: الوسطاء الدبلوماسيون ينشطون عبر الرؤساء الثلاثة للحصول على قرار إيجابي بشأن المرحلة الحالية من خطة الجيش لحماية لبنان من تداعيات التصعيد
2025-09-05
مراسلة الجديد: هناك احتمال في هذه الجلسة ألا تُقر خطة الجيش بل تُناقش وتُعطي مجالاً لجلسات لاحقة بناءً على حاجاتها التطبيقية
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
05:16
يوسف دياب يكشف ملابسات عملية اختطاف أحمد شكر (فيديو)
02:21
قداس الميلاد في بكركي بحضور الرئيس عون.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-24
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025
2025-12-24
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
2025-12-24
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها
عربي و دولي
03:40
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
عربي و دولي
03:40
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
محليات
01:39
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!
محليات
01:39
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
01:49
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
01:49
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
12:00
"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم
محليات
12:00
"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم
منوعات
05:36
حلم ترامب مُهدد!
منوعات
05:36
حلم ترامب مُهدد!
