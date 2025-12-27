الجيش يُفتش.. وصاحب المنزل لـ الجديد: "ما في بارودة صيد"

وأشار بزي، الذي عاد مؤخراً من ، إلى أن تواصلت معه ليلة الجمعة – السبت وطلبت منه السماح بالكشف على المنزل، وقد وافق مباشرة وأرسل مفتاح المنزل، مؤكدًا أن منزله خالٍ من أي عتاد عسكري ولا يحتوي حتى على "بارودة صيد".

وأضاف بزي ثقته الكبيرة بالجيش اللبناني وتعاونه مع الدولة بشكل طبيعي.