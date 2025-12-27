الجيش يُفتش.. وصاحب المنزل لـ الجديد: "ما في بارودة صيد"

وأشار بزي، الذي عاد مؤخراً من فنزويلا، إلى أن قيادة الجيش تواصلت معه ليلة الجمعة – السبت وطلبت منه السماح بالكشف على المنزل، وقد وافق مباشرة وأرسل مفتاح المنزل، مؤكدًا أن منزله خالٍ من أي عتاد عسكري ولا يحتوي حتى على "بارودة صيد".
وأضاف بزي ثقته الكبيرة بالجيش اللبناني وتعاونه مع الدولة بشكل طبيعي.
أفاد مصدر في سجن رومية للجديد، أن "السجين ح. ب. توفي نتيجة مضاعفات مرضية، وذلك في النظارة نفسها التي توفي فيها قبل أيام السجين م. ح. الذي قضى بسبب إصابته بمرض السل"، وسط مخاوف من ظهور أعراض المرض على 20 حالة أخرى.