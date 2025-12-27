الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

الجيش يُفتش.. وصاحب المنزل لـ الجديد: "ما في بارودة صيد"

2025-12-27 | 05:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
(صورة من الأرشيف للجيش اللبناني في جنوب لبنان)

(صورة من الأرشيف للجيش اللبناني في جنوب لبنان)

الجيش يُفتش.. وصاحب المنزل لـ الجديد: "ما في بارودة صيد"

أكد علي بزي، صاحب المنزل في بيت ياحون جنوب لبنان، أن الجيش اللبناني يقوم حالياً بتفقد منزله عند مدخل البلدة بناءً على طلب لجنة الميكانيزم.

وأشار بزي، الذي عاد مؤخراً من فنزويلا، إلى أن قيادة الجيش تواصلت معه ليلة الجمعة – السبت وطلبت منه السماح بالكشف على المنزل، وقد وافق مباشرة وأرسل مفتاح المنزل، مؤكدًا أن منزله خالٍ من أي عتاد عسكري ولا يحتوي حتى على "بارودة صيد".

وأضاف بزي ثقته الكبيرة بالجيش اللبناني وتعاونه مع الدولة بشكل طبيعي.

مقالات ذات صلة
الجيش يُفتش.. وصاحب المنزل لـ الجديد: "ما في بارودة صيد"

خاص الجديد

محليات

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

بيت ياحون

علي بزي

لبنان

إسرائيل

الميكانيزم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحدث - علي نور الدين - الحلقة الكاملة
مراسل الجديد: الجيش اللبناني يتوجه لتفقد منزل في بيت ياحون جنوب لبنان بناءً على طلب لجنة الميكانيزم

اقرأ ايضا في خاص الجديد

وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟
07:35

وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟

أفاد مصدر في سجن رومية للجديد، أن "السجين ح. ب. توفي نتيجة مضاعفات مرضية، وذلك في النظارة نفسها التي توفي فيها قبل أيام السجين م. ح. الذي قضى بسبب إصابته بمرض السل"، وسط مخاوف من ظهور أعراض المرض على 20 حالة أخرى.

07:35

وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟

أفاد مصدر في سجن رومية للجديد، أن "السجين ح. ب. توفي نتيجة مضاعفات مرضية، وذلك في النظارة نفسها التي توفي فيها قبل أيام السجين م. ح. الذي قضى بسبب إصابته بمرض السل"، وسط مخاوف من ظهور أعراض المرض على 20 حالة أخرى.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: الجيش اللبناني كان قد كشف أيضاً على عدد من المنازل في بيت ليف وتبين أن جميعها خالية من أي عتاد عسكري
08:30
مراسل الجديد: الجيش اللبناني أنهى الكشف على المنزل في بيت ياحون دون العثور على أي عتاد عسكري
08:19
وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟
07:35
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
07:33
مراسل الجديد: مجهولون من الجانب السوري أقدموا على جرف منزلين في بلدة حوش السيد علي تعود ملكيتهما للبنانيين من آل بكر داخل الحدود السورية
07:12
تصحيح - مراسل الجديد: أهالي بلدة الأحمدية اعترضوا دورية لليونيفيل دخلت البلدة دون مرافقة الجيش ما دفع عناصر الدورية إلى رمي قنابل دخانية باتجاه الأهالي
07:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025