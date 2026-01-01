الأخبار
02:06
رياح تسقط مسنة أرضًا - شاهد الفيديو
15:23
السياسيون الأغنياء.. هدف خدعة "أبو عمر"
12:02
لحظة الصاعقة على الصرفند (فيديو)
07:57
بين لبنان وسوريا.. جسر مهدد بالانهيار! (فيديو)
06:18
بعد 150 عاماً على تأسيسها.. نيران ضخمة في كنيسة! (فيديو)
خاص الجديد
عن العلاقة بابو عمر.. النائب حسن مراد يوضّح
2026-01-01
A-
A+
عن العلاقة بابو عمر.. النائب حسن مراد يوضّح
نفى النائب
حسن مراد
اي علاقة او معرفة بالمدعو ابو عمر ،
معلناً انه لم يحصل اي تواصل معه ولم يحاول المدعو ابو عمر القيام بذلك من الاساس
عن العلاقة بابو عمر.. النائب حسن مراد يوضّح
خاص الجديد
محليات
ابو عمر
النائب حسن مراد
العودة الى الأعلى
تابعوا الجزء الثاني من NeshanXLeila الليلة بعد نشرة الاخبار المسائية على الجديد
ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!
